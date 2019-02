John Mo sai em liberdade após ser absolvido do crime de violação

O Tribunal Judicial de Base decidiu que o antigo director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau é inocente no caso em que estava acusado de violação. A este jornal, Oriana Pun, advogada de defesa, confirmou que John Mo saiu em liberdade na passada sexta-feira.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

John Mo, antigo director da Faculdade de Direito da Universidade de Macau (UM) foi absolvido do crime de violação pelo Tribunal Judicial de Base (TJB) na passada sexta-feira. Em declarações ao PONTO FINAL, Oriana Pun, advogada de defesa, disse que o ex-professor “deve estar satisfeito e agradecido e, pelo menos, já conseguiu demonstrar que era inocente”. A causídica confirmou que John Mo, em prisão preventiva desde Junho do ano passado, foi libertado na sexta-feira e que, até ontem, o Ministério Público (MP) ainda não tinha manifestado intenção de recorrer da sentença.

“Ele deve estar satisfeito e agradecido e, pelo menos, já conseguiu demonstrar que era inocente”, referiu Oriana Pun, em declarações a este jornal. De acordo com a advogada, até ontem, o MP ainda não tinha manifestado intenção de recorrer da decisão do TJB, tendo 20 dias para apresentar recurso, a contar da passada sexta-feira. Questionada sobre se John Mo pretende processar a estudante que o acusou de violação e a UM por o ter despedido imediatamente após o caso ter vindo a público, a causídica apenas afirmou que “nunca discutimos sobre isso”. Sobre se o ex-professor tenciona permanecer em Macau, Oriana Pun disse somente que “ainda não falamos disso”.

Segundo noticiou a Rádio Macau, o TJB concluiu que as provas apresentadas pela acusação não foram suficientes para condenar John Mo pelo crime de violação. Na leitura da sentença, a juíza titular do processo disse que ficou provado que o antigo director da Faculdade de Direito da UM teve um contacto sexual com a queixosa, uma estudante do interior da China, mas que este foi consentido. Tendo em conta as imagens de videovigilância, testes de ADN e os depoimentos das testemunhas, o tribunal concluiu que a jovem não manifestou resistência, nem mostrou desconforto perante os avanços de John Mo, de acordo com a emissora.

A juíza descreveu o sucedido, que ocorreu numa zona de acesso livre de karaoke, para defender que a queixosa teve oportunidade de abandonar o local e pedir auxílio, mas nunca o fez. Foi ainda dito que, a determinada altura, um responsável do estabelecimento interrompeu os dois e sugeriu-lhes que fossem para um quarto de hotel por estarem a perturbar outros clientes. Ademais, entre os dois, não havia qualquer relação de poder ou outro factor que apontasse que a estudante estava condicionada para não reagir. Da jovem apenas se sabe que é oriunda da China continental e que, na altura do sucedido, estudava numa universidade de Macau que não era a UM.

A Rádio Macau acrescenta que as imagens de videovigilância mostram um momento em que a jovem estava de olhos fechados, mas o TJB deliberou que a mulher, que foi representada pelo MP, estava consciente e tinha capacidade de reagir. O tribunal acabou por não determinar o que motivou a estudante a apresentar queixa, mas admitiu a possibilidade avançada pela defesa de, por ser casada e ter ficado com marcas na face e no pescoço, ter alegado que foi violada.

Os outros dois arguidos, Lei Iok Pou e Yang Manman, acusados de violação e omissão, foram igualmente absolvidos. Segundo explicou a juíza, ambos acreditavam que os actos eram consentidos e que a jovem não estava em perigo, pelo que não precisava de ajuda para se defender.