Instituição oferece-se para pagar cirurgia a vítima, mas impõe que seja em Singapura

A vítima de violência doméstica atacada em Julho do ano passado ainda não decidiu se vai aceitar a oferta de uma instituição de beneficência de custear a operação para recuperar a visão. A mulher prefere realizar esta cirurgia no Reino Unido, mas a organização apenas vai doar o dinheiro se esta intervenção for feita em Singapura.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Uma instituição de beneficência ofereceu-se para pagar a operação à vítima de violência doméstica atacada com óleo a ferver e líquido desentupidor, mas, contrariamente ao que os Serviços de Saúde anunciaram, a família ainda não decidiu se vai aceitar esta oferta. Isto porque, segundo explicou a deputada Agnes Lam, que tem estado a acompanhar o caso, a instituição impôs como condição que a cirurgia tenha que ser realizada num determinado hospital em Singapura cujo nome não foi revelado à família. A vítima, Lao Mong Ieng, diz não se opor a que a cirurgia seja realizada em Singapura, mas não quer aceitar a oferta sem saber, primeiro, onde e por quem será operada.

Na noite de quinta-feira, os Serviços de Saúde emitiram um comunicado a informar que uma instituição de beneficência decidiu custear a operação, que “a vítima e os seus familiares estão disponíveis para assumir os riscos cirúrgicos e consideraram efectuar a cirurgia em Singapura” e que, na reunião, “foi acordado que a instituição de beneficência irá financiar a paciente para receber a respectiva cirurgia em Singapura”. No dia seguinte, Agnes Lam e o pai da vítima realizaram uma conferência de imprensa para esclarecer a situação, uma vez que se encontra também a decorrer uma campanha de angariação de fundos para financiar esta mesma cirurgia no Reino Unido que, até sexta-feira, tinha reunido cerca de 800 mil patacas.

A este jornal, Agnes Lam confirmou que, na quinta-feira, a família esteve numa reunião com os Serviços de Saúde e com a instituição de beneficência, cujo nome não estão autorizados a revelar. No encontro foi dito que esta organização se propôs a custear a operação para que Lao Mong Ieng recupere a visão, no valor de cerca de 80 mil dólares norte-americanos (cerca de 646 mil patacas), mas com uma condição. “A instituição disse que apenas doam o dinheiro se ela for para Singapura e só para um hospital que é recomendado pelos Serviços de Saúde. A vítima perguntou qual era o hospital e quem era o médico e eles ainda não sabiam. Por isso, [a família] não se sentiu confortável em aceitar a oferta”, explicou a deputada.

A outra opção em cima da mesa, descartada já pelos Serviços de Saúde, mas apenas num comunicado divulgado à comunicação social, é a realização da mesma cirurgia – osteo-odonto-keratoprosthesis (OOKP) – mas no Reino Unido. Segundo explicou Agnes Lam, a vítima prefere realizar a operação neste país por ter já sido vista pelo médico que iria realizar a cirurgia e por este clínico ter recentemente realizado esta mesma intervenção com sucesso. “Ela tem duas opções: numa ela conhece o médico e sabe que ele é bom e, na outra, não sabe qual é o hospital nem quem é o médico”, resumiu a deputada, ressalvando que ainda não foi tomada qualquer decisão e que, por isso, a campanha de angariação de fundos continua a decorrer.

A família está agora a aguardar pela avaliação dos Serviços de Saúde sobre a realização desta cirurgia em Singapura. Recorde-se que, perante o pedido da vítima de ser submetida à cirurgia OOKP no Reino Unido, o organismo considerou que “não é satisfatório, podendo causar complicações”. No comunicado de quinta-feira, os Serviços de Saúde indicam ter apresentado, “novamente, à vítima os vários riscos que envolvem a cirurgia de OOKP, incluindo a possibilidade de ter um risco de 20% de cegueira permanente após a cirurgia, situação pior do que a actual”. Agnes Lam confirmou ontem a este jornal que Lao Mong Ieng “não consegue ver nada”.

Sobre o pedido de realização da cirurgia no Reino Unido, a deputada garantiu ontem que a família ainda não foi oficialmente informada da decisão dos Serviços de Saúde. Recorde-se que a avaliação do organismo foi revelada num comunicado há mais de uma semana e reiterada na noite de quinta-feira. O PONTO FINAL questionou os Serviços de Saúde na passada quarta-feira sobre o porquê de a informação ainda não ter sido veiculada à família e quando é que tal irá ocorrer, mas até ontem não recebeu qualquer resposta. Lao Mong Ieng está a aguardar por esta notificação para decidir se recorre da decisão junto do Tribunal Administrativo.