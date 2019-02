Equipas de matriz portuguesa entram com o pé direito

O campeonato de futebol da segunda divisão arrancou neste fim-de-semana e começou da melhor forma para as três formações de matriz portuguesa que integram a competição.

O Atlético foi o primeiro a entrar em campo, no sábado, e estreou-se com uma vitória por 4-0 na segunda divisão, frente ao Lai Chi. Ontem foi a vez das outras duas formações lusas entrarem em campo, com a Casa de Portugal a derrotar o Cheng U, por 3-1, e o Clube de Futebol Benfica de Macau a vencer o Hong Lok, por 3-2. Nos restantes jogos, Alfândega e Sub18 empataram a zero, enquanto o Lun Lok derrotou os Artilheiros, por 2-1.

Na próxima jornada haverá um confronto entre duas equipas de matriz portuguesa, o CDF Benfica de Macau e o Atlético, no domingo, às 16 horas. A Casa de Portugal, por sua vez, joga na quinta-feira frente aos Artilheiros, às 20h30.