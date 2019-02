Apresentação de proposituras para a comissão eleitoral decorre entre 8 e 23 de Abril

O prazo para a apresentação das proposituras das associações para a Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo vai decorrer entre os dias 8 e 23 de Abril, indicou Song Man Lei, presidente da comissão. A eleição dos 400 membros do colégio eleitoral que vai escolher o sucessor de Chui Sai On acontece a 16 de Junho.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

A apresentação das proposituras por pessoas colectivas para a Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE) vai acontecer entre os dias 8 e 23 de Abril, adiantou Song Man Lei, presidente da comissão, após uma reunião do órgão da passada sexta-feira. O período de entrega da lista dos membros para a propositura realiza-se entre 24 de Abril e 7 de Maio.

Depois da primeira reunião da CAECE, a presidente da comissão referiu que os membros deliberaram que a apresentação por pessoas colectivas do “Boletim de Registo do Representante que assina o Boletim de Propositura”, deverá ser feita entre 8 e 23 de Abril, enquanto a entrega da lista dos membros para a propositura acontece no período entre 24 de Abril e 7 de Maio.

Song Man Lei recordou também que as eleições dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo estão marcadas para o dia 16 de Junho. Assim, a data exacta para a eleição do sucessor de Fernando Chui Sai On deverá acontecer, pelo menos, 60 dias após a eleição dos membros do colégio eleitoral. A data definitiva será anunciada depois da eleição dos 400 membros da comissão, pelo Chefe do Executivo. No mês de Março, os Serviços de Administração e Função Pública (SAFP) vão organizar uma sessão de esclarecimento sobre os procedimentos da eleição dos membros da comissão, lê-se no comunicado divulgado pelo Governo.

De acordo com a lei Eleitoral para o Chefe do Executivo, o sucessor de Chui Sai On será escolhido através de um colégio eleitoral composto por 400 membros, provenientes dos seguintes sectores: comercial, industrial e financeiro; culturais, profissionais, educacionais e desportivos; trabalho, serviços sociais e da religião. São também eleitos representantes dos deputados à Assembleia Legislativa, deputados de Macau à Assembleia Popular Nacional e representantes dos membros de Macau no Comité Nacional da Conferência Consultiva Política do Povo Chinês.

Song Man Lei, juíza do Tribunal de Última Instância, Chan Tsz King, procurador-adjunto do Ministério Público, Tong Hio Fong, juiz do Tribunal de Segunda Instância e presidente da última Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública, e Victor Chan, director do Gabinete de Comunicação Social, tomaram posse como membros da CAECE na passada quarta-feira. À data da tomada de posse, a presidente da CAECE garantiu que esta comissão “vai cumprir a lei e os princípios de transparência e imparcialidade”.