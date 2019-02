Os rissóis, o marisco e os pombos: a dieta dos governadores portugueses pelo chef do palácio

Durante 26 anos foi o chef oficial do palácio cor-de-rosa e alimentou os últimos seis governadores portugueses em Macau. Ao PONTO FINAL, Lou Chi Seng recordou o económico Garcia Leandro, o faminto Almeida e Costa e o amigo Rocha Vieira. Nenhum dos seis se atrevia a provar pratos chineses, o que até era bom, também o chef Lou Chi Seng prefere a cozinha portuguesa.

Texto: André Vinagre

Fotografia: Eduardo Martins

O chef Lou Chi Seng esteve entre 1974 e 1999 no Palácio do Governador. Preparou as refeições dos últimos seis governadores portugueses em Macau: Garcia Leandro, Melo Egídio, Almeida e Costa, Pinto Machado, Carlos Melancia e Rocha Vieira. Os hábitos alimentares variavam: se Garcia Leandro era “económico” e comia pouco, Almeida e Costa comia tanto que chegou aos sete pombos fritos num único jantar. Rocha Vieira, um amigo que fez, preferia o marisco. O chef, que nasceu há 70 anos em Macau, diz agora preferir a cozinha portuguesa à chinesa.

Num português sofrível mas digno, que aprendeu em criança, na escola primária luso-chinesa Sir Robert Ho Tung, Lou Chi Seng conta que começou a trabalhar na cozinha, no ano de 1969, por necessidade. “Comecei a trabalhar na cozinha porque, antigamente, em Macau as pessoas eram muito pobres, não havia dinheiro. Numa cozinha havia sempre comida para ir comendo”, conta, acrescentando que se fosse trabalhar para uma fábrica, por exemplo, não poderia comer. Em 1974, quando entrou para a cozinha do Palácio do Governador, actual Sede do Governo, nunca se tinha aventurado pelo receituário português. “Aprendi tudo no palácio”, confessa. Na altura, foi um amigo que o levou para o palácio e, desde então, Lou Chi Seng ganhou-lhe o gosto: “Comecei a interessar-me pela cozinha portuguesa. Agora gosto mais dos pratos portugueses, tem sabores mais fortes, é por isso que gosto mais”.

Cozinhou para responsáveis portugueses entre 1974 e 1999, servindo os governadores José Eduardo Martinho Garcia Leandro, Nuno Tavares de Melo Egídio, Vasco Almeida e Costa, Joaquim Pinto Machado, Carlos Melancia e Vasco Joaquim Rocha Vieira. Nenhum deles alguma vez se interessou pela culinária chinesa, “não gostavam da comida chinesa”, o que, para o chef, nunca foi problema: “Os pratos portugueses são aqueles que mais gosto de fazer”.

“Dos seis governadores, aquele de que gostei mais foi o Rocha Vieira”, confessa. E o de que gostou menos? “Não quero dizer”, diz a sorrir. Questionado sobre as possíveis e prováveis histórias curiosas que presenciou durante os 26 anos em que esteve ao serviço dos governadores, o chef começa por dizer que “não há”. “Há, mas…”, acaba por dizer, meneando a cabeça, recusando-se a contá-las. Também os pedidos mais bizarros dos governadores ficaram por contar. “Dei-me bem com todos, mas gostei mais do Rocha Vieira, era o mais simpático”, sublinha o chef. Pinto Machado “também era simpático” e Almeida e Costa “estava sempre zangado”.

O ECONÓMICO, O FAMINTO E O AUSENTE

Sobre o general Garcia Leandro, que exerceu o cargo de governador de Macau entre 1974 e 1979, o primeiro a ser servido por si, Lou Chi Seng conta que era “muito económico, comia muito pouquinho”. “Comia uma posta de peixe grelhado ao almoço e pedia para guardar o resto para o jantar, eu depois fazia rissóis com arroz de tomate e um bocadinho de salada. Ele dizia que aquilo chegava para o jantar, era simples”, recorda.

O segundo no currículo de Lou Chi Seng foi Tavares de Melo Egídio, que ocupou o Palácio do Governador durante dois anos, entre 1979 e 1981. Foi também aquele que menos deu trabalho ao chef: “Gostava de trabalhar para ele porque ele jantava sempre fora”. Segundo o chef, as ausências de Tavares de Melo Egídio faziam com que um mês se traduzisse em apenas dez dias de trabalho. Das poucas vezes que ia jantar ao palácio, gostava de arroz de frango, “como se fosse arroz de pato, mas com frango”, explica.

Vasco Almeida e Costa “estava sempre zangado”, diz o chef. Este foi o terceiro governador de Macau a ser servido por Lou Chi Seng no palácio e aquele com mais apetite. “Ah, ele comia muito”, exclama, recordando que “ele gostava muito de pombo frito”. De acordo com o chef, numa ocasião chegou a comer sete pombos fritos. Além disso, a comitiva era grande: “Ele trazia sempre muita gente, secretários, chefe de gabinete, etc.”.

Sobre Pinto Machado, Lou Chi Seng recorda apenas que não comia alho, nem na carne grelhada. Por seu turno, Carlos Melancia não comia nada que tivesse pimenta. Rocha Vieira, o último governador português em Macau e o preferido do chef, gostava de marisco, caranguejo, bacalhau e entrecosto. “Era muito bom, era simpático”, volta a dizer. “Continuo amigo dele, quando vem cá tira uma fotografia comigo”, refere, enquanto mostra, orgulhoso, uma fotografia tirada no ano passado, ao lado do antigo governador. “Sempre que vem cá, ele vem falar comigo. E sempre que eu vou a Portugal, vou lá falar com ele. Fizemos amizade, ele é muito simpático. Estávamos muito tempo sozinhos no palácio, passávamos muito tempo juntos”, lembra.

Recordando o último dia no palácio, Lou Chi Seng diz apenas que depois do almoço saiu e que lhe foi oferecida uma prenda pelo porteiro, que já nem se lembra o que foi. “Era melhor trabalhar para os portugueses do que para os chineses”, confessa.

“FIQUEI A GOSTAR DOS PORTUGUESES”

“Mudou muita coisa desde o fim da administração portuguesa”, refere o chef. E não é para melhor: “Depois do fim da administração portuguesa, ninguém fala dos portugueses, muito poucas pessoas. Para mim, agora está pior, não gosto”. “Talvez por ter trabalhado muitos anos no palácio, fiquei a gostar dos portugueses”, acrescenta.

Agora é o chef executivo do restaurante “O Junco de 9 Jades”, restaurante que abriu na rua Pedro Nolasco da Silva há cerca de 15 meses. A ligação aos portugueses continua, com a ementa a ser composta por pratos de origem portuguesa e com o espaço a ser apresentado nos cartões de visita como de “authentic portuguese cuisine”. “Neste restaurante também recebo muitos portugueses”, diz o chef. “Com o turismo vêm cá pessoas de todo o mundo, Coreia, Japão, por exemplo. Eles gostam muito dos pratos portugueses, eles vêm a Macau e querem experimentar”, indica, detalhando que “eles gostam muito de camarão e casquinha de caranguejo”. “O Junco de 9 Jades” tem também no cardápio arroz de pato e pratos de bacalhau, por exemplo.

Com 48 anos de carreira e 70 de idade, Lou Chi Seng diz que daqui a dois se quer reformar. O chef, que continua a fazer natação todas as manhãs antes de ir trabalhar para o restaurante, diz que há a possibilidade de não ficar em Macau na reforma. “Talvez não fique aqui em Macau, a minha família está na América. Eu gostava era de ir para Portugal”, confessa, país que já visitou 10 vezes.