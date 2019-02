Macau Legend na corrida para uma licença de jogo

Melinda Chan, presidente da Macau Fisherman’s Wharf International Investment, voltou ontem a frisar o interesse da Macau Legend Development em obter uma licença de jogo. Citada pela Rádio Macau, a empresária e ex-deputada afirmou que a empresa vai dar o seu melhor e defendeu uma possível concessão com o facto de esta ser uma companhia local. “Se for possível, vamos tentar o nosso melhor para a conseguir. Somos um grupo bastante agressivo. Somos uma empresa de Macau, de pessoas de Macau, sedeada em Macau. Penso que vamos tentar uma [licença]. Se as regras saírem e se tivermos capacidade para o fazer, vamos dar o nosso melhor para a obter”, declarou Melinda Chan. “Não sabemos ainda o que o Governo está a planear. Não sabemos se vai haver mais licenças, se vão deixar entrar novas empresas para concorrer às licenças”, ressalvou.

Melinda Chan falava aos jornalistas à margem do almoço de Primavera da Macau Legend, durante o qual revelou que a Doca dos Pescadores vai ficar dotada de um centro de jogos de realidade virtual e de um museu de cera, já em meados deste ano. Segundo explicou a empresária, o centro de realidade virtual será instalado no piso térreo do centro de convenções e resulta de uma parceria com uma empresa chinesa, cujo nome a ex-deputada não quis revelar. “Eles vêm a Macau para assinar o contrato. Em Abril vamos ter uma conferência de imprensa com a empresa, por isso, mais tarde, vamos revelar todos os pormenores. Por enquanto não quero falar de nomes. O que posso adiantar é que são jogos que me acompanharam ao longo da vida”, disse a ex-deputada.

A empresária adiantou ainda que, durante os feriados do Ano Novo Chinês, a Doca dos Pescadores recebeu cerca de 18 mil visitantes por dia, sendo que o Hotel Legend Palace registou uma taxa de ocupação superior a 90%. A presidente da Macau Fisherman’s Wharf International Investment disse também que este hotel vai ter mais 90 a 96 quartos, mas o projecto ainda não foi apresentado às Obras Públicas.