Desenho, óleos e acrílicos, no 32.º aniversário do Círculo dos Amigos da Cultura

A propósito das celebrações do Ano Novo Lunar e do 32.º aniversário do Círculo de Amigos da Cultura (CAC), o Albergue SCM vai exibir, no dia 19 de Fevereiro, os trabalhos de pintura dos membros fundadores do grupo. “Nós somos a erva daninha que o empedrado comprime e continuamos a ser a erva daninha porque somos independentes”, descreveu Carlos Marreiros ao PONTO FINAL.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com

No dia 19 de Fevereiro, o Albergue SCM vai receber uma exposição de pintura do Círculo de Amigos da Cultura de Macau (CAC) que serve para assinalar os 32 anos do grupo e, além disso, para festejar o Ano Novo Chinês. A mostra vai contar com trabalhos de pintura de alguns dos membros originais do CAC, utilizando linguagens e técnicas distintas, como o desenho, os óleos e os acrílicos. Carlos Marreiros, Mio Pang Fei, Victor Marreiros e Guilherme Ung Vai Meng, por exemplo, vão expor as suas obras.

No Albergue vão ser expostos os trabalhos de Carlos Marreiros, Mio Pang Fei, Um Chi Iam, Victor Marreiros e Guilherme Ung Vai Meng, membros fundadores do CAC, bem como as pinturas de James Chu, Konstantin Bessmertny, Lam Kin Ian, Joey Ho Chong I, Noah Ng Fong Chao e Tong Chong. “Os artistas expõem obras recentes. Mio Pang Fei, que não pode pintar, está doente e muito velho, apresenta um trabalho antigo. Eu, porque a arquitectura me rouba muito tempo e também com a minha actividade como activista do património e outras coisas, não tenho tido muito tempo para pintar, apresento trabalho antigo também. De uma maneira geral, todos apresentam trabalhos distintos”, explicou Carlos Marreiros. “Não tem instalações, são só pinturas. Hoje em dia, os pintores não pintam, os escultores não esculpem, todos instalam e instalam-se”, atira.

Nesta exposição “há várias técnicas, várias tendências, algumas mais conservadoras e outras menos”, explica o arquitecto. “Como há 32 anos, nós queríamos ser diferentes mas sem ser unânimes. Cada um desenvolveu a escola artística como bem entendeu. Somos plurais”, acrescentou. As técnicas usadas nas obras que vão ser expostas são, diz Carlos Marreiros, a técnica mista, os óleos e os acrílicos, por exemplo. “O facto de as técnicas usadas nesta exposição serem todas distintas umas das outras foi propositado. Acreditamos que podemos ser unos mas plurais”, referiu.

“Fundámos o círculo dos amigos da cultura e procurámos, através de formas vanguardistas, experimentalistas e inovadoras contribuir para que a cena artística em Macau pudesse sair da letargia, do comodismo e da dormência que estava instalada na altura. As pessoas pintavam bambus, o pôr-do-sol nas Ruínas de São Paulo e os juncos e nada mais do que isso”, lembra Carlos Marreiros, recordando a fundação do CAC. “Há 32 anos, no manifesto, eu escrevia que nós acreditamos que o sol e a criatividade nascem para todos, mas alguns querem expor-se a esta energia solar da criatividade e outros não. Nós somos a erva daninha que o empedrado comprime e continuamos a ser a erva daninha porque somos independentes”, descreve.

Do programa das festividades no Albergue fazem ainda parte demonstrações de caligrafia chinesa, ofertas de lanternas tradicionais e bancas com comida e bebida.