Cozinha de Macau conquista segundo lugar no Japão

A Associação Culinária de Macau levou uma equipa de escultura de neve para participar no 46.° Concurso Internacional de Esculturas de Neve, em Hokkaido, no Japão, onde conquistou o segundo lugar com a obra “Compartilhando Prosperidade”. A equipa de escultura da RAEM participou no evento pelo quarto ano consecutivo, tendo alcançado anteriormente o primeiro lugar e, pela terceira vez este ano, o segundo lugar. As obras da equipa de Macau, que procuram reflectir a cultura da cidade, “têm sido bem acolhidas pelos visitantes do evento vindos de diversos lados do mundo, ajudando a elevar a imagem turística de Macau”, refere um comunicado do Executivo. No concurso, a equipa de Macau apresentou um dragão a rodear a estátua de Kun Iam, uma escultura que “representa a harmonia social e a partilha da prosperidade”, acrescenta a nota.

O Festival de Neve de Sapporo é um evento de Inverno do Japão que atrai anualmente cerca de dois milhões de pessoas. Este ano, a iniciativa atraiu a participação de equipas provenientes da China continental, Coreia do Sul, Finlândia, Havai, Indonésia, Polónia, Singapura e Tailândia, para além de Macau. Actualmente, o Japão é o quinto maior mercado de visitantes de Macau, tendo ultrapassado no ano passado as 320 mil entradas.