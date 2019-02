Analistas antecipam caminhada solitária de Ho Iat Seng até Chefe do Executivo

Cumprindo-se o que é já a tradição eleitoral da RAEM, Ho Iat Seng deverá chegar a Chefe do Executivo sem qualquer concorrência. É o que esperam os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL, que também não apontam nomes de quem seriam, para si, os candidatos ideais.

Um caminho sem sobressaltos e sem adversários até ao cargo de Chefe do Executivo é o que prevêem para Ho Iat Seng os analistas ouvidos pelo PONTO FINAL. O presidente da Assembleia Legislativa (AL) admitiu esta semana, pela primeira vez, a hipótese de ser candidato, correspondendo às expectativas de quem, há muito, o aponta como o certo sucessor de Chui Sai On. As palavras do deputado foram entendidas como um anúncio certo, ainda que cauteloso, da sua intenção de se candidatar à posição de Chefe do Executivo, tendo sido o primeiro a fazê-lo. As expectativas, agora, são de que Ho Iat Seng siga sozinho na corrida ao cargo, cumprindo-se, de resto, aquilo que tem sido a tradição eleitoral na RAEM desde 2004.

“Duvido que seja novidade para alguém” ou “estávamos todos um pouco à espera que isso fosse dito”, é o que dizem o jurista António Katchi e o economista José Luís Sales Marques sobre o quase anúncio de Ho Iat Seng. Katchi vai mais longe e diz mesmo que o presidente da AL se tem vindo a preparar, dando provas ao Governo Central de que é a pessoa certa para o cargo, e aponta o exemplo da não renovação dos contratos dos juristas Paulo Cardinal e Paulo Taipa. “A decisão de sanear o Paulo Cardinal e o Paulo Taipa da assembleia poderá ter sido uma maneira de ele provar ao Governo Central que é uma pessoa fiável porque é uma pessoa capaz de fazer perseguição política”, afirmou o professor do Instituto Politécnico de Macau (IPM).

Isto porque, continua Katchi, “um candidato só dá o primeiro passo dizendo que está a pensar seriamente em candidatar-se quando já recebeu algum sinal do Governo Central de que, pelo menos, isso é visto com bons olhos”. “Na curta história de Macau, tirando aquela mascarada de 1999 em que houve dois candidatos, houve sempre um único candidato, e que só avançou quando já tinha a certeza de que iria ser escolhido”, afirmou o académico. À excepção das primeiras eleições para Chefe do Executivo da RAEM, em 1999, entre Edmund Ho e Stanley Au, as restantes três tiveram apenas um candidato. Em 2004, Edmund Ho foi reeleito sem concorrência e, em 2009 e depois em 2014, Chui Sai On correu sempre sozinho.

Também Sales Marques recorda que “a tradição em Macau é haver praticamente um único candidato”. “Tem sido a tradição e considerando que ele é o actual presidente da Assembleia Legislativa e até um membro da Comissão Permanente da Assembleia Popular Nacional, não me parece que, depois de ele se posicionar, surjam outras candidaturas dentro da mesma área”, considerou o também presidente do Instituto de Estudos Europeus de Macau.

Por sua vez, Eilo Yu, professor de Governação e Administração Pública da Universidade de Macau, aponta que, nos últimos anos, outros nomes foram avançados para o sucessor de Chui Sai On, nomeadamente, de entre os seus secretários. Contudo, depois de “vários problemas no seio do Governo”, o académico não acredita que estes políticos sejam candidatos. “Eu acredito que só vai haver um candidato nesta eleição. Não acredito que haja alguém suficientemente competente para competir contra Ho”, considera. Ainda assim, a existir um segundo candidato, este servirá apenas de “montra”, atira Eilo Yu.

Posição contrária defende António Katchi, para quem o Governo Central já esteve mais preocupado em apresentar uma imagem de diversidade e verdadeira concorrência. “Nos tempos que correm, a preocupação que eles têm em mostrar uma imagem de alguma abertura e tolerância, respeito pela diversidade de opiniões, isso tornou-se menos importante para eles”, afirmou o professor do IPM, sublinhando que “eles agora têm mais interesse em mostrar a máxima dureza”.

Questionado sobre quem gostaria de ver na corrida a Chefe do Executivo, António Katchi responde “ninguém”, porque o sistema implementado “é um sistema que só admite candidatos maus”. “Preferia que ninguém se apresentasse ao cargo e que, de uma maneira ou outra, o regime chinês se visse constrangido a aceitar uma mudança do sistema político em Macau”, declarou.

Como terceiro Chefe do Executivo da RAEM, Eilo Yu espera ver alguém com visão para Macau e capacidade para a concretizar e responder às exigências da população. E entende o académico que Ho Iat Seng corresponde a este perfil? “Ainda não sei qual é a plataforma de Ho, e quando os jornalistas o questionaram sobre o futuro de Macau ele não respondeu. Por isso, não sei em que é que ele vai trabalhar e é difícil dizer se ele corresponde às minhas expectativas”, disse o professor que, de resto, não vê ninguém com este discurso na actual arena política.