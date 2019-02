‘Águias’ e ‘canarinhos’ à procura dos três pontos

Benfica de Macau e Monte Carlo defrontam-se hoje no Campo do Canídromo naquele que é o jogo grande da jornada da Liga de Elite. As duas equipas estão igualadas na classificação com quatro pontos numa tabela liderada de forma isolada pelo Chao Pak Kei, que ontem goleou a Polícia por 6-0.

Pedro André Santos

Pedrosantos.pontofinal@gmail.com

O derradeiro jogo da terceira jornada da Liga de Elite é também o prato forte da ronda, colocando frente-a-frente Benfica de Macau e Monte Carlo. Apesar de ter algumas baixas confirmadas, nomeadamente os brasileiros Fabrício Lima e Gil, bem como Diarra, que está castigado, os ‘canarinhos’ prometem causar dificuldades aos actuais campeões de Macau na luta pela vitória. “As pessoas dizem que o Monte Carlo está mais fraco, porque os brasileiros não jogam, mas estão bem enganados. Vi os dois jogos deles, gostei muito daquilo que vi, jogaram quase só chineses e mostraram-se bem organizados”, começou por dizer Cuco ao PONTO FINAL.

O treinador-jogador das ‘águias’ relembra ainda que o adversário adaptou-se “muito bem” ao relvado do Canídromo, que não está em grandes condições. “Defendem bem e só saem para o contra-ataque na certa, foi assim que ganharam ao Ching Fung, por isso estamos bem avisados”, acrescentou. No entanto, o treinador do Benfica garante que o espírito para este ano passa por interpretar cada jogo “como uma final”, e que só os três pontos interessam. “É jogo a jogo e vamos entrar com a máxima força para tentar ganhar”, concluiu Cuco, que conta com o plantel na máxima força para este duelo.

Do lado do Monte Carlo, o experiente técnico Tam Iao San espera que seja “um bom jogo” no qual “ambos os conjuntos irão procurar vencer”. “Respeitamos o Benfica como sendo uma equipa forte no campeonato, continuam com um plantel de qualidade, mas nós iremos continuar com o nosso estilo de jogo e espírito aguerrido como temos tido desde o início desta temporada”, disse ao PONTO FINAL.

Mesmo com as ausências confirmadas de Fabrício e Gil, que ainda se encontram ausentes do território, e de Diarra, que cumpre o segundo jogo de castigo, Tam Iao San garantiu estar “confiante” com os jogadores que irá ter à disposição para o duelo com o Benfica de Macau. A partida está agendada para as 19h05, no Campo do Canídromo.

Nos jogos disputados ontem, o Chao Pak Kei prossegue na rota das vitórias, tendo goleado a formação da Polícia por 6-0, enquanto o Sporting de Macau foi surpreendido pela formação dos Sub23, tendo perdido por 3-2.