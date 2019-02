Vong Hin Fai: “No passado, muitas reuniões foram feitas sem dar conhecimento aos media”

Vong Hin Fai, antigo presidente e actual secretário da Comissão de Regimento e Mandatos, disse ontem que já foram feitas “muitas reuniões sem dar conhecimento aos media”. Em causa está a não notificação da comunicação social e dos restantes deputados sobre uma reunião desta comissão para discutir dois casos que envolviam o deputado Sulu Sou. Vong Hin Fai comentou ontem o caso antes do almoço de Primavera, entre membros da Assembleia Legislativa e jornalistas.

O deputado começou por remeter as explicações para o presidente desta comissão, Kou Hoi In: “Cabe ao nosso presidente dar uma resposta. Como sou só membro da comissão não tenho legitimidade para comentar”. Contudo, o deputado eleito por sufrágio indirecto acabou por dizer que, no passado, nem todas as reuniões foram comunicadas à comunicação social nem aos restantes deputados: “Nos mandatos anteriores, a comissão de regimento já fez muitas reuniões – não é fechadas – mas, sim, para discutir tecnicamente os assuntos que respeitem ao regimento. No passado, muitas reuniões foram feitas sem dar conhecimento aos media”. Questionado sobre se os restantes deputados também não eram notificados, Vong Hin Fai disse que isto acontecia “de vez em quando”.

“A meu ver, o trabalho da comissão de regimento é diferente por natureza dos trabalhos das outras comissões. Há trabalhos que são sobre assuntos puramente técnicos, regimentais e processuais”, explicou o secretário da comissão em causa.

O presidente da AL, Ho Iat Seng, não quis comentar o caso: “Na qualidade de presidente, eu não tomo parte ou opino em qualquer trabalho de qualquer comissão. Quando fui vice-presidente participava nas reuniões, mas quando assumi as funções de presidente deixei de participar em qualquer reunião. Na qualidade de presidente não deve haver qualquer ingerência”. “Não posso estipular qualquer regra, mas posso alertar para que os elementos possam comunicar antecipadamente aos órgãos de comunicação social para saberem da realização das reuniões”, concluiu.

Esta situação levou a que Sulu Sou fizesse um protesto formal na AL contra as reuniões secretas desta comissão. Também a direcção da Associação de Imprensa em Português e Inglês de Macau (AIPIM) enviou uma carta ao presidente da AL para que as reuniões desta comissão sejam dadas a conhecer aos jornalistas. A.V.