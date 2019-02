Transparência e imparcialidade na eleição do Chefe do Executivo, promete Song Man Lei

Tomaram ontem posse os cinco membros da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE). Song Man Lei, presidente desta comissão, assegurou que serão cumpridos os princípios de transparência, imparcialidade e legalidade no processo que vai determinar o sucessor de Chui Sai On.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

O cumprimento dos princípios de transparência e imparcialidade nas eleições para o sucessor de Chui Sai On é o que promete Song Man Lei, que ontem foi empossada como presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo (CAECE). Em declarações aos jornalistas, após a tomada de posse, a juíza do Tribunal de Última Instância (TUI) explicou que os procedimentos para estas eleições serão semelhantes ao processo que levou à reeleição de Chui Sai On e assegurou que, caso haja mais que um candidato, todos serão tratados de forma igual. Ontem tomaram ainda posse os quatro vogais da CAECE, numa cerimónia presidida pelo Chefe do Executivo.

“Desde o início do trabalho até à eleição do Chefe do Executivo e, depois, quando o resultado sair, nós vamos cumprir as leis tendo em conta o princípio de transparência e de legalidade para exercer os nossos direitos”, afirmou Song Man Lei, acrescentando que o objectivo desta comissão “é cumprir a lei e os princípios de transparência e imparcialidade”. Sobre os trabalhos que a CAECE tem pela frente, a magistrada explicou que são essencialmente dois e que não serão diferentes da última eleição do Chefe do Executivo. “Todo o procedimento da comissão eleitoral é igual ao do último mandato. Temos dois trabalhos principais: o primeiro é a eleição dos membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo e o segundo trabalho é propriamente a eleição do Chefe do Executivo”, detalhou.

Song Man Lei, que foi renomeada presidente da CAECE, garantiu que qualquer irregularidade ou ilegalidade detectada no decorrer das eleições será encaminhada para os órgãos de investigação. “Qualquer acto que tem a ver com a eleição, para a nossa comissão eleitoral, é alvo de atenção. Se, no futuro, houver esta possibilidade de haver irregularidades ou infracções, nós temos esta responsabilidade e direito de relatar o caso ao respectivo serviço, para que eles possam iniciar o trabalho de inquérito e investigação”, sublinhou.

A presidente da CAECE adiantou que esta comissão irá reunir amanhã pela primeira vez e depois manterá encontros semanais que, garantiu, serão divulgados à comunicação social. Sobre a data da eleição do Chefe do Executivo, Song Man Lei explicou que esta apenas deverá ser conhecida na segunda quinzena de Junho, após a eleição dos 400 membros que vão integrar a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, marcada para 16 de Junho.

Em resposta à possibilidade de poder existir mais do que um candidato, a magistrada assegurou que, se tal vier a ocorrer, todos receberão o mesmo tratamento. “Independentemente de serem um ou dois candidatos, nós vamos proceder ao nosso trabalho conforme a lei. Se tivermos mais do que um candidato nós vamos seguir o princípio de transparência e de integridade para realizar os trabalhos. Vamos ter um tratamento igual para todos os candidatos”, asseverou.

Ontem tomaram também posse os quatro vogais da CAECE: Chan Tsz King, procurador-adjunto do Ministério Público, Tong Hio Fong, juiz do Tribunal de Segunda Instância e presidente da última Comissão de Assuntos Eleitorais da Assembleia Legislativa, Kou Peng Kuan, director dos Serviços de Administração e Função Pública, e Victor Chan, director do Gabinete de Comunicação Social.