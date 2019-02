Sulu Sou quer reunir com trabalhadoras migrantes para perceber as suas reivindicações

Na passada terça-feira, um grupo de trabalhadoras migrantes foi à Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais pedir direitos básicos, como um salário mínimo. Sulu Sou não se comprometeu com a causa: “Eu acho que antes de discutir se apoiamos ou não apoiamos as suas reivindicações, devemos ter uma reunião com eles para sabermos mais”.

André Vinagre

Ontem, no almoço de Primavera entre os membros da Assembleia Legislativa (AL) e os jornalistas, o deputado Sulu Sou indicou que pretende reunir-se com o grupo de trabalhadoras migrantes que esteve na Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) na passada terça-feira, onde pediram mais direitos. O democrata quer saber mais detalhes sobre as suas reivindicações antes de apoiar a causa.

“Eu acho que antes de discutir se apoiamos ou não apoiamos as suas reivindicações, devemos ter uma reunião com eles para sabermos mais. Vamos marcar uma reunião assim que possível”, disse Sulu Sou, acrescentando que este encontro deverá acontecer ainda este mês ou no início de Março. O vice-presidente da associação Novo Macau diz já conhecer as reivindicações do grupo, mas quer mais detalhes: “Eu não estou em contacto directo com as associações de empregadas domésticas, contactei-as indirectamente e sei quais são as suas reivindicações”. “Eu tomei conhecimento da reunião de ontem [terça-feira] na DSAL e sugeri que eu e outras associações façamos outra reunião. Quero saber mais detalhes sobre as suas reivindicações sobre o salário mínimo”, referiu o deputado.

O democrata recordou o projecto de lei sobre o salário mínimo, apresentado à AL em Novembro do ano passado, em que excluía os trabalhadores domésticos, instando o presidente da AL, Ho Iat Seng, a aceitar a proposta o mais rápido possível: “Eu apresentei uma proposta de lei que não contempla trabalhadores domésticos e expliquei as razões em Novembro, na nossa conferência de imprensa. Eu sei quais são as suas reivindicações, eles lutam pelo salário mínimo, como em Hong Kong”. “Expliquei na altura que ia continuar a estudar e a encontrar-me com as associações de empregados domésticos para saber mais sobre as suas reivindicações”, acrescentou.

Na altura da apresentação do projecto de lei, Sulu Sou explicou que a decisão de deixar de fora os empregados domésticos e os trabalhadores com deficiência teve em conta as “opiniões contrárias” da “maioria dos cidadãos”. O vice-presidente da Novo Macau defendia que todos os trabalhadores migrantes estivessem incluídos no âmbito do salário mínimo, mas que se deve “enfrentar o facto de que o trabalho doméstico é bastante diferente do trabalho normal”. Como alternativa, Sulu Sou sugeriu um mecanismo de “protecção salarial especial” que, no caso dos trabalhadores domésticos, seria equivalente ao índice mínimo de sobrevivência. A inclusão dos empregados domésticos e dos trabalhadores com deficiência nesta proposta poderia levar ao arrastamento do processo legislativo ou mesmo ao seu bloqueio, argumentava Sulu Sou em Novembro.

Recorde-se que, na reunião com a DSAL, o grupo de trabalhadoras migrantes apelou ao fim das “condições de quase escravatura” que as empregadas domésticas, em especial, sofrem. Numa carta com 12 pontos, as defensoras dos direitos dos trabalhadores migrantes apresentaram um conjunto de reivindicações que iam desde o salário mínimo, ajudas de custos, seguro de saúde e políticas de imigração. Em específico, foi pedida a criação de um contrato-padrão, um salário mínimo de 4.500 patacas e a definição de um limite máximo de oito horas de trabalho diárias. A reunião terminou sem qualquer compromisso por parte do Governo.