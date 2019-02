IC vai criar centro de monitorização do património mundial

O Instituto Cultural (IC) vai criar um centro e um mecanismo de monitorização do património mundial ainda este ano, revelou o organismo numa resposta enviada ao PONTO FINAL. “A criação do centro e do mecanismo é principalmente para fornecer monitorização em tempo real e alerta do estado de protecção do património mundial, através de equipamentos avançados, instrumentos e sistemas de monitorização, para que o património mundial de Macau possa ser protegido de forma mais eficaz e abrangente”, detalhou o IC. Os respectivos trabalhos preliminares já foram iniciados, estando previsto que a elaboração do plano de monitorização seja concluída este ano.

A criação deste centro de monitorização do património mundial foi uma das justificações avançadas pelo IC para o aumento considerável do orçamento destinado à salvaguarda do património cultural, fixado nos 130 milhões de patacas para este ano. No ano passado, este valor foi de 77 milhões, em 2017 foi de 45 milhões e, em 2016, havia sido de 56 milhões, segundo dados recentemente avançados pelo secretário para os Assuntos Sociais e Cultura na Assembleia Legislativa. “Este ano, o IC realizará mais trabalhos de restauro e protecção do património cultural com base em trabalhos anteriores e planeia investir recursos e criar um centro e um mecanismo de monitorização do património cultural para que este seja protegido num sistema mais abrangente”, explicou o organismo sem, contudo, responder qual será o orçamento deste centro.

O IC diz ainda que vai “intensificar os esforços publicitários”, realizar mais actividades de promoção e protecção do património cultural e abrir cursos de restauro sobre relíquias culturais. Para além dos 130 milhões de patacas que o IC dispõe este ano para a salvaguarda do património cultural, o Fundo de Cultura conta ainda com recursos para a realização de obras de restauro urgentes. C.V.N.