Ho Iat Seng considera “activamente” e “prudentemente” candidatura a Chefe do Executivo

No almoço de Primavera entre os membros da Assembleia Legislativa (AL) e a comunicação social, Ho Iat Seng adiantou que está a ponderar “activamente” e “prudentemente” a candidatura ao cargo de Chefe do Executivo. O presidente da AL garantiu que não tem feito trabalho de ‘lobbying’ para recolher apoios.

André Vinagre

Ho Iat Seng começou por dizer que “neste momento é muito difícil de responder”, acrescentando: “Vou ponderar activamente”. Questionado sobre a mudança no discurso – uma vez que nunca tinha admitido uma candidatura – Ho Iat Seng atirou: “Então, vou acrescentar mais um adjectivo [advérbio]: vou ponderar prudentemente”. “Tenho de ponderar vários factores”, referiu.

Ainda assim, o presidente da AL disse não ter apoios de personalidades no sentido de se candidatar e adiantou que não tem desenvolvido esforços para tal: “Eu não, não tenho [apoios]. Como disse, eu não fiz nenhum trabalho de ‘lobbying’ ou qualquer outro. Temos de ver que todas as pessoas têm opiniões diferentes, pontos de vista diferentes. É impossível agradar a todos”. Ho Iat Seng indicou ainda que “se a sociedade achar que determinada pessoa não é adequada para determinado cargo, também não vale a pena avançar”. À pergunta sobre se encontra adversários fortes na corrida ao cargo de Chefe do Executivo, Ho Iat Seng disse apenas que “todos são fortes”.

“Eu vou considerar prudentemente essa hipótese, mas qualquer que seja o candidato vai, com certeza, ter em consideração o calendário de todo o processo”, reiterou. Questionado sobre se estava preparado para “entrar numa cozinha quente”, em alusão ao possível futuro cargo, Ho Iat Seng respondeu: “Qualquer que seja o calor, eu não tenho receio, depois de tantos anos de trabalho. A cozinha é quente ou menos quente dependendo de como a pessoa cozinha”.

“Quem se candidata a um cargo de dirigente máximo de um Governo, tem de ter prioridades. Há assuntos que têm de ser resolvidos”, disse. À pergunta sobre qual seria o seu programa, caso fosse eleito Chefe do Executivo, Ho Iat Seng quis falar apenas como presidente da AL: “Agora vou falar apenas como presidente da AL. Depois da mudança de Governo, temos de retirar as consequências do trabalho que foi desenvolvido ao longo do tempo. Não é só para o cargo de Chefe do Executivo da RAEM, mas também para qualquer indivíduo contratado para determinadas funções. Tanto antes da transferência de soberania como depois, tem havido sempre trabalhos por fazer para a melhoria do bem estar da população”. Questionado sobre se em caso de candidatura suspende ou renuncia ao mandato de presidente da AL, Ho Iat Seng voltou a dizer: “Vou considerar prudentemente, não vou responder afirmativamente”.

Recorde-se que o mandato de Chui Sai On no cargo de Chefe do Executivo termina a 19 de Dezembro deste ano. O novo Chefe do Executivo tomará posse a 20 de Dezembro. Para avançar com a candidatura, Ho Iat Seng terá de reunir um apoio mínimo de 66 membros da Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo. Comissão, essa, que só será eleita em Junho.

Durante o discurso que deu início ao almoço de Primavera, Ho Iat Seng recordou que, durante a 1.ª Sessão Legislativa da presente Legislatura, entre 16 de Outubro de 2017 a 15 de Outubro de 2018, foram apresentadas pelos deputados 748 interpelações escritas, tendo-se realizado 51 plenários. Na 2.ª Sessão Legislativa, entre 16 de Outubro de 2018 a 12 de Fevereiro deste ano, foram apresentadas 269 interpelações escritas, tendo sido realizados 28 plenários. “Olhando para o ano que passou, o trabalho da AL foi, sem dúvida, pesado e complexo”, afirmou.