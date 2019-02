Governo faz vingar a sua posição sobre a lei de bases da organização judiciária

Em dia de assinatura do parecer sobre a proposta de alteração à lei de bases da organização judiciária, predominou o argumentário apresentado pelo Governo, prevalecendo a lógica da “economia processual” sobre os fundamentos defendidos pela Associação dos Advogados de Macau (AAM).

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL) assinou ontem o parecer relativo à proposta de alteração à lei de bases da organização judiciária, confirmando aspectos como o aumento da alçada [limite do valor da acção julgada] dos tribunais de primeira instância de 50 mil para 100 mil patacas, apesar da opinião em contrário da Associação dos Advogados de Macau (AAM), referiu Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão Permanente.

A AAM considera excessivo o aumento do valor actual para o dobro, “sendo muito superior à evolução do custo de vida e não sendo adequado nomeadamente para causas de pequeno valor e relativas aos direitos do consumidor, que são da competência do Juízo de Pequenas Causas Cíveis”, lê-se no parecer da Comissão. Para a AAM, caso seja necessário actualizar o valor da alçada dos tribunais de primeira instância, o aumento não deveria ser superior a 60 mil patacas.

No debate, prevaleceu, porém, o argumentário do Governo que, entendeu ser oportuno actualizar o valor destas alçadas, que se mantinha inalterado desde 1999, de 50 mil patacas para 100 mil patacas para os processos cíveis e cíveis laborais e ainda para os processos administrativos, posição que teve o apoio da Comissão. Mantém-se, todavia, a alçada de valor mais reduzido, de 15 mil patacas, para os processos fiscais e aduaneiros.

Este aumento do valor das alçadas vai, também, limitar o recurso ordinário, no entender da AAM, que “defende sempre a possibilidade de recurso de decisões desfavoráveis tomadas em primeira instância de julgamento. A alçada torna-se importante também para efeitos da constituição obrigatória de advogado, nos termos do Código do Processo Civil, pelo que a associação discorda que o valor para a constituição obrigatória de advogados passe a ser de 100 mil patacas”.

O Governo, por sua vez, justifica este aumento da alçada para 100 mil patacas, com as “necessidades de racionalização dos recurso técnicos e humanos do Tribunal de Segunda Instância (TSI) e a valorização da intervenção deste tribunal, evitando que um grande volume de processos sejam alvo de recurso ordinário para este tribunal”.

O parecer confirma, também, o regime especial para a jurisdição penal, que visa limitar apenas a magistrados e juízes com cidadania chinesa a investigação e os julgamentos de casos relacionados com a defesa e segurança do Estado. A proposta prevê que os juízes competentes para julgar estes processos sejam “previamente designados pelo Conselho dos Magistrados Judiciais, entre juízes de nomeação definitiva e que sejam cidadãos chineses”.

Apesar da AAM se ter manifestado contra e ter defendido que a solução contida nesta proposta “ofende os princípios da independência e imparcialidade do poder judicial consagrados na Lei Básica” e implica uma discriminação negativa entre magistrados cidadãos chineses e não cidadãos chineses, em nomeação definitiva e sem nomeação definitiva, o Governo fundamenta longamente e defende que “não existe desconformidade com a Lei Básica”. “Estando em causa somente a fixação de regras de competência via legal, ao abrigo de critérios objectivos e claros, sendo que os magistrados previamente designados pelo Conselho dos Magistrados Judiciais (…) devem continuar a exercer as suas funções jurisdicionais livres de qualquer interferência e estando apenas sujeitos à lei, estando assegurada a independência dos magistrados”, lê-se no parecer.

Chefe do Executivo, enquanto arguido, sem mecanismo de recurso

O parecer refere que a proposta de lei “resolve a questão da inexistência de um tribunal de recurso para os processos penais movidos à maioria dos titulares da maioria dos mais altos cargos e pelos magistrados”, como presidente da AL, secretários, juízes de Última Instância, Procurador, juízes de Segunda Instância e procuradores-adjuntos, que passam a ser julgados em primeira instância no Tribunal de Segunda Instância (TSI), permitindo o recurso das decisões de primeira instância tomadas pelo TSI para o Tribunal de Última Instância (TUI). Mantém-se, no entanto, que, em relação ao Chefe do Executivo, continue a ser julgado em primeira instância pelo TUI, sem ser assegurado um mecanismo de recurso da decisão de primeira instância. Sobre este aspecto a AAM defende que deve, também, “o Chefe do Executivo, caso seja necessário, ter oportunidade de recurso, sob pena de não se respeitar o princípio da ‘igualdade no acesso ao Direito’, que resulta da Lei Básica”.

A versão inicial da proposta de lei previa que, por via da alteração aos artigos 16 e 17 do Código de Processo Penal, nos processos penais conexos em que esteja envolvido o Chefe do Executivo, que os restantes co-arguidos fossem julgados em primeira instância pelo TUI. O Governo, no entanto, ponderou e entendeu que se deveria incluir uma norma de excepção, definindo que a conexão processual não vai operar para os processos que sejam da competência do TUI e sempre que este tribunal funcione como uma primeira instância. O que implica que os co-arguidos num processo em que esteja envolvido o Chefe do Executivo vão ser julgados em primeira instância pelo Tribunal Judicial de Base, mantendo-se inalterados os seus direitos de recurso ao TUI. Mas, caso se tratem de co-arguidos em processos que envolvam titulares de altos cargos, isso implica que sejam julgados em primeira instância no TSI. No parecer é reconhecido que a solução tem vantagens em termos de “economia processual e unidade decisória”, permitindo que o mesmo tribunal julgue unitariamente todos os arguidos, mas que esta solução implica para estes co-arguidos perda de um grau de recurso jurisdicional.