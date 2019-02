Comunicação e linguagem é tema de quatro seminários abertos ao público na UM

A Universidade de Macau (UM) vai realizar quatro seminários sobre “Etnometodologia e Comunicação” abertos a todos os que queiram tomar contacto com esta área de estudos da análise do uso da língua em determinados contextos, anunciou ao PONTO FINAL Mário Pinharanda Nunes, director do CIELA. Os seminários distribuem-se por quatro sessões de três horas cada, nos dias 19, 22, 26 de Fevereiro e 1 de Março, entre as 19 e as 22 horas. As inscrições, gratuitas, decorrem até 16 de Fevereiro.

Apesar do enfoque mais académico visando estudantes de áreas das Humanidades, em específico Linguística, Antropologia e Sociologia, “os seminários estão abertos a todos os que se interessem pelo assunto, ou queiram tomar contacto com esta área de estudos da análise do uso da língua em determinados contextos”, disse ao PONTO FINAL o professor Mário Pinharanda Nunes, director do Centro de Investigação e Estudos Luso-Asiáticos (CIELA). A série de quatro seminários dedicados ao tema “Etnometodologia e Comunicação” é realizada pelo Departamento de Português, com organização do CIELA, da Faculdade de Letras da Universidade de Macau. São aceites inscrições até 16 de Fevereiro, sendo estas “totalmente gratuitas”, salientou Mário Pinharanda Nunes.

Com o título geral “Perspectivas naturalistas nos estudos da comunicação e da linguagem”, os seminários estão distribuídos por quatro encontros de três horas cada, a realizarem-se nos dias 19, 22, 26 de Fevereiro e 1 de Março, entre as 19 e as 22 horas e vão ser conduzidos no Departamento de Português da UM. Os seminários serão leccionados pelos professores Adriana Braga, da Pontifícia Universidade Católica (PUC), do Rio de Janeiro, e Édison Gastaldo, do Centro de Estudos de Pessoal do Forte Duque de Caxias, Centro de Estudos Estratégicos Educacionais, também do Rio de Janeiro.

A frequência dos seminários proporcionará “uma oportunidade única para a tomada de contacto e a aquisição – ou alargamento – de conhecimentos numa área com interesse transversal aos diversos ramos dos nossos cursos de Mestrado e Doutoramento”, referem os organizadores. Quem frequentar entre três a quatro seminários (80% a 100%) receberá um certificado de participação plena, emitido conjuntamente pelo Departamento de Português e CIELA da UM. Um comprovativo de frequência parcial será entregue a quem frequentar apenas dois dos seminários.

O primeiro seminário dedica-se à “Introdução a abordagens naturalistas em comunicação e linguagem; Do pragmatismo norte-americano à etnometodologia; a Escola de Chicago e a Comunicação”.

A segunda sessão vai abordar “Comunicação e linguagem na teoria antropológica; do culturalismo à antropologia da comunicação; abordagens etnográficas sobre comunicação e linguagem. O terceiro seminário é sobre “Estudos contemporâneos de midiatização na sociedade brasileira; os estudos de ‘recepção’ e seus limites epistemológicos; uma etnografia da recepção colectiva de futebol midiatizado no Brasil”.

A quarta sessão é dedicada à “Interacção social em ambientes digitais; Netnografia: explorando possibilidades e limites metodológicos; Lógicas de reconhecimento e pertencimento em grupos e comunidades online; Sociabilidade e conflito em contextos digitais”.

Numa nota escrita, Mário Pinharanda Nunes ​explica que “os seminários partem da abordagem de estudo das interacções – verbais e não verbais – humanas, conhecida por Etnometodologia, e apresenta a sua aplicação a diversas situações de comunicação e linguagem”. A comunicação inclui acções intencionais e significativas, e na perspectiva da etnometodologia, um estudo adequado deve incorporar, tanto uma descrição dos significados dos actores de uma determinada situação – investigação naturalística -, quanto uma descrição de seus comportamentos – investigação objectivista.