Pereira Coutinho quer que deputados visitem Assembleia da República de Portugal

José Pereira Coutinho enviou, no passado dia 4 de Fevereiro, uma carta ao presidente da Assembleia Legislativa (AL), Ho Iat Seng, em que pede que os deputados façam visitas à Assembleia da República de Portugal e às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira para “aprofundar o conhecimento do funcionamento do parlamento português”.

Na carta, divulgada ontem, o deputado à AL começa por recordar que este ano se comemora o 20.º aniversário da RAEM e o 40.º aniversário do restabelecimento das relações diplomáticas entre a China e Portugal. Assim, o parlamentar sugere a “constituição de uma deputação, a aprovar pelo plenário, a Portugal para efeitos de contactos e visitas à Assembleia da República e às Assembleias Legislativas das Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira”. Segundo José Pereira Coutinho, esta comitiva de deputados da RAEM “deverá ser constituída por um amplo e representativo leque de deputados”.

Deputado na AL desde 2005, José Pereira Coutinho diz que o objectivo da sua proposta é “aprofundar o conhecimento do funcionamento do parlamento português e das sobreditas Assembleias Legislativas regionais, particularmente no que tange ao processo legislativo e a outros processos deliberativos e de fiscalização política, bastante semelhantes da RAEM”. “Os frutos e ensinamentos que poderão ser preciosos com vista a uma melhoria do funcionamento da Assembleia Legislativa e a uma maior eficácia do exercício das suas funções”, lê-se na carta enviada a Ho Iat Seng.

Pereira Coutinho lembra que o Direito de Macau “é de matriz portuguesa e continua, essencialmente, inalterado na sua estrutura básica e nos princípios enformadores”, acrescentando que “o Regimento da Assembleia Legislativa detém muitos pontos de contacto, e mesmo de forte parecença, com o Regimento da Assembleia da República e também dos regimentos das Assembleias Legislativas Regionais, como vem sendo demonstrado em vários pareceres da Assembleia e suas comissões e documentos e estudos da assessoria”.

