Governo fixa limite de 300 alvarás de táxi por cada sociedade

A 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa terminou a discussão na especialidade da proposta de lei dos táxis e o parecer já foi assinado pelos deputados. Na versão final do diploma, ficou estipulado que cada sociedade que explora a actividade de táxi fica limitada a 300 alvarás. O novo regime deixa cair alguns dos crimes que impediam a obtenção de cartão de condutor de taxista, como o consumo de droga ou o crime de terrorismo.

Foi ontem concluída a apreciação na especialidade da proposta de lei do regime jurídico do transporte de passageiros em automóveis de aluguer pela 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa (AL). O documento contempla alterações relativamente à versão inicial no que diz respeito ao limite do número de alvarás por cada sociedade e aos crimes que impediam a obtenção do cartão de condutor. Também a gravação de som e imagem dentro dos veículos, já discutida anteriormente, está incluída na nova versão.

Vong Hin Fai começou por informar que, no passado dia 4 de Fevereiro, a comissão a que preside recebeu do Governo a versão definitiva da proposta de lei e que na reunião de ontem ficou concluída a sua apreciação na especialidade, tendo os deputados assinado o parecer. Esta proposta de lei foi aprovada na generalidade em reunião plenária da AL a 18 de Abril do ano passado.

Na nova versão do diploma, o Governo fixa um limite de 300 licenças ou alvarás por cada sociedade que explora a actividade de táxis. “O titular da licença, no futuro, não pode possuir, separadamente ou em conjunto, mais de 300 alvarás”, disse Vong Hin Fai depois da última reunião da comissão sobre esta proposta de lei, explicando que “isto serve para evitar que venha a verificar-se uma monopolização do mercado dos táxis”. “O Governo entende que 300 alvarás é um número adequado, chegou a ser falado 250, mas, no final, achou-se que deviam ser 300”, indicou.

A proposta de lei prevê que, no futuro, o concurso às licenças de táxis seja limitado a sociedades comerciais. Agora, Vong Hin Fai esclareceu que os titulares particulares de licenças sem prazo vão poder manter as suas licenças. Já os titulares singulares de licenças a prazo vão poder manter as suas licenças até ao fim da sua validade, mas, depois disso, terão de constituir uma sociedade para se candidatarem ao concurso público de atribuição de licenças de táxi. Segundo Vong Hin Fai, há actualmente cerca de 700 licenças com prazo ilimitado e 900 com licenças a prazo. “Em relação aos táxis com licença sem prazo de validade, vão continuar a possuir essas licenças. E em relação aos cerca de 900 com licença a prazo, vão poder possuir a licença até ao final do prazo da licença, as licenças têm validade até que o prazo expire, e, se o interessado quiser continuar a explorar a actividade de táxi no futuro, terá de constituir uma sociedade para se candidatar ao concurso público de atribuição de licenças de táxi”, sublinhou o deputado.

Para evitar que se possa contornar a lei, no que toca à não transmissão das licenças e alvarás de táxi, o Governo incluiu também na proposta uma alínea que dita o cancelamento da licença caso haja uma transmissão de mais de 35% do capital social da sociedade comercial. “Sabemos que no futuro só as sociedades é que se podem candidatar à atribuição das licenças. Para evitar a transmissão das licenças ou alvarás e que as pessoas contornem a lei, a licença é cancelada quando essa transmissão, separadamente ou em conjunto, for de mais de 35% do capital da sociedade comercial. Esta foi uma sugestão que nós fizemos ao Governo e foi aceite”, explicou o presidente da comissão.

TERRORISMO E CONSUMO DE DROGAS NÃO SERÃO OBSTÁCULO AO CARTÃO DE TAXISTA

Um dos requisitos para a obtenção do cartão de identificação de condutor de táxi é a inexistência de condenações em crimes relevantes. Vong Hin Fai anunciou ontem que foram deixados cair alguns dos crimes que constavam do documento original. O deputado indicou que foram eliminados da lista os crimes de terrorismo e consumo ilícito de estupefacientes, por exemplo.

“A listagem parecia ser demasiado abrangente”, lê-se no parecer da comissão. Foram retirados todos os crimes contra a propriedade, “que poderiam não assumir todos suficiente gravidade (por exemplo, pequenos furtos de valor muito reduzido) ou o consumo ilícito de estupefacientes e de substâncias psicotrópicas, que também não assumem uma especial gravidade”. Por outro lado, foram incluídos outros crimes mais graves, como por exemplo os crimes relativos ao crime organizado, “que assumem grande gravidade”, refere o parecer.

Como já havia sido discutido em reuniões anteriores, a versão final do diploma contempla a gravação de som e imagem dentro dos táxis. “Os táxis vão ter de instalar dentro do veículo equipamento para gravação de som e de imagem”, recordou Vong Hin Fai. Para o presidente da comissão, “este é um assunto a que a comissão tem dado atenção”, referindo ainda que a comissão verificou “que a maioria das pessoas era a favor da gravação de imagem também”. Houve um dos elementos desta comissão que se opôs a esta norma, mas Vong Hin Fai não esclareceu qual.

Inicialmente, o Governo não aceitou a inclusão da gravação de vídeo dentro dos veículos, mas, com a insistência dos deputados da comissão e das associações de taxistas, o Executivo acabou por recuar. Há um mês, o secretário para os Transportes e Obras Públicas, Raimundo do Rosário, confirmou que o diploma iria incluir a captação de imagens, garantindo que não haverá lugar à transmissão de dados para a polícia e que, tanto os vídeos como as gravações sonoras, ficarão armazenados numa “caixa preta”, apenas podendo ser acedidos pelo director da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) em caso de queixa.

Vong Hin Fai também confirmou que o Governo aceitou a proposta da comissão de munir o pessoal de fiscalização e os agentes da polícia de autoridade pública, não podendo estes aplicar as respectivas sanções nem instaurar o procedimento sancionatório quando fora de serviço, tendo de solicitar a outros agentes que tomem conta da ocorrência. “Isto serve para evitar o conflito de papéis. Quando esse agente da autoridade for vítima, é necessário evitar esse conflito de interesses”, indicou o presidente da comissão, informando que houve elementos que se manifestaram contra. Em reuniões anteriores foi explicado que o objectivo da medida era afastar a figura do agente à paisana.

Outra alteração à proposta de lei prende-se com a sua entrada em vigor. “A entrada em vigor desta proposta de lei passou dos 60 dias para 90 dias [após a sua publicação em Boletim Oficial], para permitir mais tempo ao sector para se familiarizar com a proposta de lei”, justificou.

Mais de sete mil infracções de táxis entre Janeiro e Agosto de 2018

De acordo com os dados da Direcção dos Serviços para os Assuntos de Tráfego (DSAT) e do Corpo de Polícia de Segurança Pública (CPSP), entre Janeiro e Agosto do ano passado foram registados um total de 7.327 infracções de táxis. Deste total, 5.164 infracções tiveram a ver com a cobrança abusiva de tarifas, 1.331 com a recusa de transporte e escolha de clientes, 515 devido ao mau serviço prestado e 317 devido à escolha dolosa do percurso mais longo. No total, em 2017 foram registadas 8.289 infracções, enquanto em 2016 foram registadas 4.900 e em 2015 tinham sido registadas 3.951. Só entre Janeiro e Agosto de 2018, os taxistas já tinham pago um total de 735 mil patacas em multas por infracções administrativas. A informação foi incluída no parecer da 3.ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa, que concluiu a apreciação na especialidade da lei dos táxis. A.V.