Galgos: “Vamos realojar todos, não vai ficar nenhum em Macau”

O realojamento dos galgos resgatados do Canídromo está a ser um sucesso e deverá concluir-se em finais de Março, meados de Abril o mais tardar, adiantou ontem Albano Martins. Para o presidente da Anima, o próximo desafio é encontrar quem o substitua na direcção da organização, sendo que o responsável pretende sair até ao final do ano. Entretanto, a Anima aguarda resposta à carta enviada ao Governo a propor uma solução para financiar o seu orçamento, que passa por associar a concessão de licenças de jogo à obrigação das operadoras de apoiarem instituições de utilidade pública.

Cláudia Aranda

Claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Está a ser “um sucesso” a operação de adopção e realojamento dos galgos resgatados em meados do ano passado da antiga pista de corridas do Canídromo, da Companhia de Corridas de Galgos Macau (Yat Yuen), afirmou ontem ao PONTO FINAL Albano Martins, presidente da Anima – Sociedade Protectora dos Animais de Macau. As afirmações foram feitas à margem de um convívio organizado nas instalações do Paraíso dos Gatos para balanço do ano de 2018.

“Internacionalmente é considerado uma coisa nunca vista, nós conseguirmos realojar 532 animais em menos de sete meses. Vamos realojar todos, não vai ficar nenhum em Macau, vão todos ser realojados incluindo os animais que estão na Anima, que são 18 animais, vão todos também sair”, afirmou Albano Martins.

A operação foi possível graças às “mais de 60 organizações internacionais que asseguram a recepção desses animais, nunca houve a nível mundial uma organização que conseguisse congregar tantas organizações juntas ao ponto de, se for necessário fazer sair 800 animais, eu arranjo 800 pessoas ou organizações para os receber, que depois preparam as adopções elas próprias. Portanto, neste momento, não temos problema nenhum, todos os animais estão já alocados por regiões e estão a sair em média 30 a 45 galgos por semana”, acrescentou o presidente da Anima, sublinhando a cooperação de parceiros como o Instituto para os Assuntos Municipais e a Yat Yuen.

Até ontem, dos 532 galgos resgatados, 329 haviam sido adoptados e realojados, 13 acabaram por não resistir a doenças e morreram, havendo 190 animais no Canídromo a aguardar colocação. A campanha de realojamento, “Save the Macau Greyhounds”, teve início em finais de Setembro e deverá terminar até “finais de Março, meados de Abril, o mais tardar”, o tempo estimado para resolver “pequenos casos de excepção, que possam vir a acontecer, animais que estão doentes, por exemplo”.

A taxa de adopção de gatos é diferente. “Temos aqui à volta de 300 gatos que têm uma taxa de adopção razoável, mas não chega a metade dos animais que nós vamos resgatando, por isso, o número vai sempre crescendo”, disse.

Albano Martins, que chegou ameaçar demitir-se em Outubro de 2018, pretende manter a sua posição de terminar o mandato no final deste ano e de encontrar quem assuma a direcção da Anima. “A questão que eu ponho é sempre a mesma, ninguém tem coragem para assumir a responsabilidade de uma organização deste tamanho, sempre a mendigar dinheiro, e eu estou na Anima a trabalhar gratuitamente. Mas ninguém vai estar à frente da Anima a trabalhar gratuitamente, portanto é preciso encontrar uma saída”, disse o também economista. Caso não apareça ninguém para o substituir, Albano Martins considera “que esse seria o pior cenário, estaria metido noutro sarilho, já estou metido neste sarilho desde 2007”, disse.

O grande desafio para a direcção da organização tem sido “manter a Anima viva, com um orçamento de 11,5 milhões de patacas, porque não é fácil de arranjar os fundos, sobretudo quando a Fundação Macau só nos dá 3,8 milhões”, disse. O restante é conseguido junto de patrocinadores, casinos, privados e amigos.

Entretanto, a Anima enviou uma carta ao Chefe do Executivo, Chui Sai On, a propor uma solução, que passa por associar a concessão de licenças de jogo à obrigação de apoiar instituições de utilidade pública, sem fins lucrativos, como a Anima e outras. “Para a Anima só há uma maneira de sobreviver, é pôr pessoal jovem, local, à frente. Já fizemos essa proposta ao Governo que é, durante os concursos das licenças dos casinos, dever-se-ia amarrar os casinos ao apoio em exclusivo de uma organização ou de duas organizações sem fins lucrativos. Porque nove, 10 milhões é ‘peanuts’ para um casino, e se nós tivermos associações sob a responsabilidade de um casino o Governo não teria esse problema nem a Fundação Macau, nós não teríamos que chorar o dinheiro, isso ficava no contrato de concessão como responsabilidade social dos casinos e isso dava a toda a gente a capacidade de crescer”, defendeu.

Albano Martins sublinhou que “esta era uma maneira inteligente das associações consideradas de utilidade pública terem o orçamento sempre assegurado”.