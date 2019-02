Entre o resgate da memória e o exorcismo de demónios

Em “Idle hands are the devil’s playthings” ou “Mãos ociosas são os brinquedos do diabo”, Crystal W.M. Chan resgata memórias, confronta-se com a sua identidade e faz um exercício de exorcismo dos seus demónios. A exposição a solo mostra pela primeira vez em Macau o trabalho desenvolvido entre 2016 e 2018, na School of Visual Arts, em Nova Iorque. A inauguração está agendada para 26 de Fevereiro, às 18h30, no Macau Art Garden.

Depois dos Estados Unidos da América, Crystal W.M. Chan, 33 anos, mostra pela primeira vez em Macau parte do trabalho desenvolvido entre 2016 e 2018, na School of Visual Arts, em Nova Iorque. A mostra a solo “Idle hands are the devil’s playthings – Works by Crystal W.M. Chan” é inaugurada a 26 de Fevereiro, às 18h30, no espaço expositivo do Macau Art Garden, na Avenida Dr. Rodrigo Rodrigues, sendo uma co-produção da Art For All Society (AFA) e do Festival Literário de Macau – Rota das Letras. No final de Abril a artista plástica segue para uma residência artística de um mês e meio no Japão.

A partir de dia 26, no espaço do Macau Art Garden, Crystal W.M. Chan vai expor cerca de 20 trabalhos, incluindo pintura a óleo e acrílico sobre tela, madeira e papel. Os trabalhos incluem paisagens de memórias do passado da jovem, onde prevalece a forma e o elemento figurativo, representativos da busca da artista pela sua identidade, e uma colecção de 12 máscaras, pintadas a acrílico sobre papel, imagens grotescas que remetem para trabalhos anteriores de Crystal e que deram o nome à exposição: “Mãos ociosas são os brinquedos do diabo”- “Idle hands are the devil’s playthings”, em inglês.

“O trabalho que criei inicialmente consiste sobretudo em paisagens, podemos ver figuras na paisagem, esse trabalho está relacionado mais com as minhas memórias e o meu passado, estava a tentar desenhar e pintar algo entre o figurativo e o abstracto, como que formas abstractas aleatórias, estava a tentar a criar emoções, ou um trabalho relacionado com as minhas emoções e os meus sentimentos, relacionado com o meu passado”, explicou Crystal W.M. Chan em conversa com o PONTO FINAL.

Nesse trabalho a óleo e a acrílico sobre tela e madeira, a artista virou-se sobre si própria, em busca do seu interior, numa rota ao passado, fazendo emergir sentimentos nostálgicos, memórias doces e amargas. São esses sentimentos que Crystal Chan tenta expressar nas suas paisagens de memórias.

Liberdade para criar

O seu trabalho, entretanto, divergiu ligeiramente para algo mais metafórico, com a colecção das 12 máscaras. “Mais tarde criei estas caras, com elas estou a usar a minha imaginação, não há referências, pinto directamente”, adiantou a artista. “Penso que a razão porque pinto estas caras está um pouco relacionada com o título da exposição ‘mãos ociosas são os brinquedos do diabo’”, explica, referindo-se ao conjunto de pinturas a acrílico sobre papel que, diz, são também, um espelho do que lhe vai no interior.

“Agora uso as minhas mãos para pintar e o que é que isso quer dizer? Penso que na minha pintura estou sempre a puxar pelo meu eu interior, estou a retirar todos esses materiais e a colocá-los na tela, de alguma forma é como olhar para mim própria, e questionar, isto é um demónio? Ou o que é isto? São as caras que desenhei, e eu pergunto-me se existe um demónio dentro de mim ou se as minhas emoções, as minhas angústias, as minhas tristezas, todas essas emoções diferentes, elas são um reflexo dos meus demónios interiores?”, pergunta-se.

Depois de três anos a viver em Nova Iorque, para onde viajou no início de 2015 para frequentar a School of Visual Arts, sobre essa experiência a artista salienta que, em comparação com Macau, na icónica cidade norte-americana “não há respostas certas ou erradas, julga-se menos”, disse.

Em entrevista à revista Macau Closer, Crystal Chan referiu que, “talvez seja essa a liberdade de que as pessoas falam em Nova Iorque”. Em Macau, a artista plástica sente que “há sempre uma resposta padrão, por exemplo, antes de viajar, eu preocupava-me se era suficientemente boa no que faço, eu fixava-me em se a forma como pinto é boa ou má. Em Macau, as pessoas aplaudem quando conseguimos pintar pequenos detalhes na perfeição, quando o retrato de alguém é parecido com essa pessoa, ou quando dominamos uma técnica muito bem. Em Nova Iorque e na minha escola, esses aspectos técnicos são considerados de menor importância. O que é importante é estarmos em sintonia connosco, temos que ler e pensar sobre o que realmente queremos expressar, o que nos interessa, o que nos aflige mais. Pode ser um sentimento, um acontecimento, uma preocupação social, mas tem que ser algo que nos diga muito”.

Esta abordagem na aprendizagem artística e na pintura levou a artista de Macau a compreender-se melhor e a encontrar sentido para o seu trabalho. “Certo ou errado, bom ou mau, não são males que me incomodem agora. É mais mostrar que esta sou eu”, concluiu.