DSAL escuda-se em leis para não se comprometer com direitos básicos para trabalhadores migrantes

Pedem simplesmente uma “vida decente”, mas o Governo atirou-lhes com leis para não se comprometer com direitos básicos. O encontro de ontem entre a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais e um grupo de trabalhadoras migrantes foi apelidado de “histórico” por ter sido o primeiro, mas terminou sem nenhuma promessa para além da continuação do diálogo.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

Durou mais de duas horas, mas terminou sem qualquer compromisso por parte do Governo, a reunião de ontem entre um grupo de trabalhadoras migrantes e a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL). Pediam direitos básicos como um salário mínimo, mas, em resposta, ouviram “é a lei”. Se, por um lado, estas defensoras dos direitos dos trabalhadores migrantes falam de um momento “histórico” por, pela primeira vez, terem sido ouvidas pelo Executivo, por outro, o encontro ficou bastante aquém das suas expectativas, com os representantes da DSAL a concordarem somente com a continuação do diálogo. De fora da mesa ficou, à partida, a revisão das políticas de imigração – da competência do Corpo de Polícia de Segurança Pública – e o estabelecimento de um salário mínimo, definido pelas leis do mercado, argumentou a DSAL. No final, estas activistas não pedem mais do que “uma vida decente”.

“Não estou satisfeita porque nós viemos até aqui hoje para lhes dar uma ideia do que realmente se passa cá fora, mas, em vez disso, eles apresentaram-nos as leis”. Assim resumiu Jassy Santos, presidente da Progressive Labor Union of Domestic Workers e uma das signatárias da carta ontem entregue, a reunião com a DSAL, em declarações aos jornalistas. “Eles não disseram nada porque sempre que discutíamos [um dos pontos] eles diziam que isto é a lei, por isso, eles estão a defender-se com leis”, lamentou a trabalhadora, declarando que “como empregadas domésticas, nós queremos uma vida decente”. Benedicta Palcon, presidente da Greens Philippines Migrant Workers Union, disse estar “meio satisfeita”, mas lamenta igualmente a falta de consenso alcançado. “Desta vez eles ouviram-nos e deram-nos tempo para lhes contarmos os nossos problemas e pedidos. Esta foi a primeira vez e eles disseram que não seria a última, por isso, estamos a aguardar a próxima reunião”, disse a activista.

Uma das reivindicações da carta, a definição de um salário mínimo de não menos do que 4.500 patacas para todos os empregados domésticos, ficou, à partida, fora da mesa de negociações. “Em relação ao salário mínimo, eles disseram que não o podiam definir porque seguem um determinado valor de mercado e cada empregador tem um salário diferente para as suas empregadas porque tal depende da sua situação”, explicou Benedicta Palcon. Também a revisão de políticas de imigração, como a interdição por seis meses após término do contrato ou a possibilidade de extensão da permanência no território após apresentação de queixa contra o patrão não foram consideradas por serem da competência das autoridades de imigração.

Em resposta a outros pedidos como o aumento do subsídio de alojamento de 500 para mil patacas, a criação de um subsídio de alimentação e atribuição de um seguro de saúde, a DSAL disse que iria estudar e considerar. “Eles vão considerar os nossos pedidos e opiniões, estudá-los e discuti-los com o Governo”, disse Benedicta Palcon.

ENCONTRO “HISTÓRICO”, MAS VAZIO DE PROMESSAS

O encontro de ontem vinha já a ser preparado há um ano, contando as seis signatárias da carta com o apoio da Federação Internacional de Trabalhadores Domésticos (IDWF, na sigla inglesa). Fish Ip, coordenadora regional para a Ásia desta organização com presença em 57 países, sublinhou a importância da reunião de ontem como a primeira vez em que o Governo de Macau se sentou à mesa com trabalhadoras migrantes. “Isto foi algo histórico porque elas nunca tiveram oportunidade de reunir com a DSAL nem com nenhum outro representante do Governo”, assinalou Ip.

Fish Ip, que veio ontem de Hong Kong para estar presente na reunião e apoiar as activistas locais, deixou várias críticas às leis laborais de Macau que, considera, deixam desprotegidos os trabalhadores migrantes. “Ainda que as empregadas domésticas sejam reconhecidas como trabalhadoras desde 2009, ainda existem limitações que as impedem de gozar os seus direitos”, afirmou a representante da IDWF, apontando como exemplo a interdição de seis meses e o período de 48 horas dado aos não-residentes para abandonarem o território uma vez terminado o seu contrato. “Isto traz dificuldades aos trabalhadores de procurarem justiça e apresentarem queixas. Claro que eles podem apresentar queixas, mas existem muitas dificuldades”, denunciou.

Em resposta à justificação apresentada pela DSAL para não tocar nas políticas de imigração, Fish Ip argumenta que deve ser este organismo o responsável por coordenar todos os trabalhos relacionados com os trabalhadores migrantes. “A DSAL deveria ser o principal organismo responsável por coordenar com a polícia e a imigração, de forma a assegurar que disposições sob a alçada da polícia e da imigração não impedem os trabalhadores de procurar justiça”, defendeu.

Sobre o subsídio de alojamento, fixado nas 500 patacas já em 2004, Fish Ip conta que todas as empregadas domésticas dizem que os seus patrões sabem que este valor não é suficiente e interroga: “Porque é que não definem um nível que esteja conforme o mercado?”. Pergunta semelhante foi deixada para questionar o porquê de não existir um modelo de contrato que seja obrigatório, uma vez que existem determinados critérios que os patrões têm de seguir se quiserem contratar empregadas domésticas não-residentes. “As trabalhadoras perguntam, uma vez que já existem estes critérios para contratar trabalhadores domésticos não-residentes, porque é que não os escrevem e fazem um contrato-padrão?”, disse a activista.

Depois da reunião de ontem, o próximo passo será continuar com uma campanha de angariação de assinaturas iniciada em Outubro e que recolheu já o apoio de três mil pessoas. As activistas querem ainda levar a sua luta até à Assembleia Legislativa, pedindo o apoio de cada um dos deputados. “Nós queremos falar com todos eles. Quer eles gostem de nós ou não, nós queremos que eles saibam que nós levamos isto muito a sério”, frisou Jassy Santos.