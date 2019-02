Trabalhadoras migrantes reúnem-se hoje com Governo para acabar com “condições de quase escravatura”

Numa carta que hoje será entregue ao Governo, um grupo de trabalhadoras migrantes denuncia as “condições de quase escravatura” enfrentadas por uma das franjas mais vulneráveis da sociedade. Para resolver esta situação, as activistas reivindicam um conjunto de medidas como a implementação do salário mínimo e a revisão de políticas de imigração.

Catarina Vila Nova

Um grupo de trabalhadoras migrantes vai reunir-se hoje com a Direcção dos Serviços para os Assuntos Laborais (DSAL) para apelar ao fim das “condições de quase escravatura” que as empregadas domésticas, em especial, sofrem. Numa carta com 12 pontos, as defensoras dos direitos dos trabalhadores migrantes apresentam um conjunto amplo de reivindicações que vão desde o salário mínimo, ajudas de custos, seguro de saúde e políticas de imigração. Em específico, é pedida a criação de um contrato-padrão, um salário mínimo de 4.500 patacas e a definição de um limite máximo de oito horas de trabalho diárias.

Como havia já avançado o PONTO FINAL há duas semanas, hoje vai acontecer a reunião entre seis defensoras dos direitos dos trabalhadores migrantes com a DSAL. Na carta que será hoje entregue, enviada a este jornal, as activistas condenam as “condições de quase escravatura” enfrentadas, em especial, pelas empregadas domésticas. “Existem políticas em Macau que forçam os trabalhadores migrantes a permanecer como reféns de condições de trabalho abusivas ao capitalizar na sua vulnerabilidade devido ao seu desespero de se agarrarem aos seus trabalhos”, acusam.

Em primeiro lugar, é pedida a criação de um contrato-modelo que seja “bastante claro em definir os padrões laborais implementados em Macau”. Como tinha dito Benedicta Palcon – presidente da Greens Philippines Migrant Workers e uma das responsáveis por esta carta – a este jornal, por norma, nos contratos apenas é mencionada a morada do patrão e o salário. As activistas exigem um salário mínimo para todos os empregados domésticos de “não menos do que 4.500 patacas”, o aumento do subsídio de alojamento de 500 para mil patacas, a criação de um seguro de saúde e, no caso da alimentação oferecida não ser suficiente, a atribuição de um subsídio.

No que diz respeito às políticas de imigração, as trabalhadoras pedem que seja revista a interdição por seis meses aos não-residentes cujo contrato seja terminado sem justa causa, bem como o período em que podem apresentar queixas contra os patrões. “Como é possível apresentar uma queixa se apenas podem permanecer em Macau dois ou 10 dias?”, questionam. Por fim, na carta é ainda exigida a criação de uma lei anti-discriminação para todos os trabalhadores estrangeiros do território.

Para além de Benedicta Palcon, a carta é também assinada por Jassy Santos, presidente da Progressive Labor Union of Domestic Workers; Mufida, representante do grupo de migrantes indonésios PEDULI; e as defensoras dos direitos dos trabalhadores migrantes Remedios Salamanes, Sheila Ramos e Erik Lestari.