Tabaco: Serviços de Saúde inspeccionam 26.378 estabelecimentos em Janeiro

Os inspectores dos Serviços de Saúde realizaram durante o mês de Janeiro 26.378 inspecções a estabelecimentos, representando uma média diária de 851 fiscalizações, uma redução de 7.902 estabelecimentos em comparação com o mesmo período do ano passado. Durante o mesmo mês foram registadas 580 acusações das quais 574 são referentes a fumadores que infringiram a lei e seis casos referentes a ilegalidades nos rótulos dos produtos de tabaco, refere uma nota dos Serviços de Saúde.

Estes números registam um acréscimo do número de fumadores ilegais, mais 57 em comparação com o mesmo período do ano passado. De entre estes casos, a maioria dos fumadores ilegais (541 casos) são do sexo masculino (94,3%). Relativamente à proveniência dos infractores, 141 multas foram aplicadas a residentes de Macau (24,6%), 418 multas aplicadas a turistas (72,8%) e 15 das infracções foram cometidas por trabalhadores não-residentes (2,6%). Os Serviços de Saúde acrescentam também que em sete das ocorrências foi necessário o apoio das autoridades. Sobre o pagamento das multas, os dados revelados pelo organismo revelam que 74,1% dos infractores saldou as respectivas coimas.

No que concerne ao cumprimento da lei nos casinos, foram efectuadas 250 inspecções que resultaram na acusação a 189 indivíduos por fumarem em locais proibidos. Até ao dia 11 de Janeiro, os Serviços de Saúde receberam pedidos de 35 casinos para licenciamento de 555 salas de fumo das quais foram autorizadas 436 salas distribuídas por 27 casinos.