Sulu Sou protesta formalmente a Ho Iat Seng contra reuniões secretas de comissão

O deputado Sulu Sou enviou ontem uma extensa carta ao presidente da Assembleia Legislativa (AL) a protestar contra uma reunião secreta da Comissão de Regimento e Mandatos para discutir dois casos que o envolviam. A missiva surge na sequência da última reunião desta comissão, dias antes do Ano Novo Chinês, que não foi divulgada à comunicação social e apenas aos deputados. Nessa reunião ficou-se a saber que a comissão, presidida por Kou Hoi In, havia já reunido uma vez, para discutir dois casos que envolvem Sulu Sou, sem que tal fosse comunicado aos restantes deputados.

“A transparência é o princípio básico de um órgão representativo e democrático e a melhor forma de servir o interesse público. Eu sempre defendi a abertura das reuniões das comissões de forma a cumprir em pleno este ideal, mas, infelizmente, sem qualquer progresso na transparência, a AL parece ter-se deteriorado nestes dias. Nem os próprios deputados sabem o que se passa na AL”, denuncia o pró-democrata, na carta ontem enviada a Ho Iat Seng.

Sobre os dois relatórios elaborados pela Comissão de Regimento e Mandatos, analisados na última reunião, Sulu Sou acusa-os de terem sido elaborados sem cumprir com o estipulado no Regimento da Assembleia Legislativa, “consequentemente, a sua legalidade é questionável”. Recorde-se que, num dos casos, esta comissão deu razão a Sulu Sou, deliberando que o deputado tinha o direito de apresentar uma proposta de alteração a uma lei em plena sessão plenária, algo que Ho Iat Seng recusou aceitar. No outro caso, a comissão decidiu que Sulu Sou não podia ter protestado posteriormente por carta contra o presidente da AL, por não o ter feito no momento em que o líder do hemiciclo proferiu declarações sobre o salário e a suspensão do mandato do pró-democrata. “Mesmo que estes pareceres sejam ou não inválidos, o presidente e todos os deputados devem cumprir a lei. Se existir alguma irregularidade ou ilegalidade, eles devem denunciá-la”, afirma o pró-democrata.

C.V.N.