Song Man Lei volta a liderar Comissão de Assuntos Eleitorais

A juíza do Tribunal de Última Instância, Song Man Lei, foi nomeada presidente da Comissão de Assuntos Eleitorais do Chefe do Executivo. Para além de Song Man Lei, a comissão passa a integrar, igualmente por nomeação, o procurador-adjunto do Ministério Público, Chan Tsz King, o juiz do Tribunal de Segunda Instância, Tong Hio Fong, o director dos Serviços de Administração e Função Pública, Kou Peng Kuan, e o director do Gabinete de Comunicação Social, Victor Chan, de acordo com o despacho de nomeação do Chefe do Executivo ontem publicado em Boletim Oficial.

Song Man Lei, que nasceu em 1966, obteve o mestrado e licenciatura em Direito na Universidade de Pequim, frequentou os cursos de língua portuguesa na Universidade de Coimbra e de introdução ao Direito de Macau na Universidade de Macau, tendo concluído a formação no Centro de Formação de Magistrados de Macau. Desde Setembro de 1996, iniciou funções como delegada do procurador no Ministério Público de Macau. De Março de 2000 até Dezembro de 2011, desempenhou o cargo de procuradora-adjunta, tendo sido nomeada juíza do Tribunal de Última Instância, cargo que ocupou desde 1 de Janeiro de 2012.

A nova presidente foi membro não-permanente do Conselho Pedagógico do Centro de Formação de Magistrados e do Centro de Formação Jurídica e Judiciária e professora convidada da Universidade de Macau. Song Man Lei foi a primeira delegada do procurador local e também é a de maior antiguidade entre os magistrados locais. As eleições para escolha do novo Chefe do Executivo estão agendadas para Dezembro deste ano.

Em Macau, tal como em Hong Kong, o líder do Governo é escolhido por um colégio de 400 elementos representativos da sociedade, quer através de cargos como os de deputados à Assembleia Legislativa, quer por indicação das associações e grupos profissionais do território, desde grupos industriais, comerciais e financeiros até sectores culturais e desportivos. As eleições para o mesmo colégio, a Comissão Eleitoral do Chefe do Executivo, estão agendadas para 16 de Junho.

O Chefe do Executivo terá ainda de ser aprovado pelo Governo Central. A cumprir o último ano do segundo mandato como líder do Governo de Macau, Chui Sai On não pode, por determinação legal, apresentar-se a um terceiro mandato.