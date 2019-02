José Tavares avança com pavilhão para animais embalsamados

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) vai criar um pavilhão para exibir vários animais embalsamados, anunciou ontem José Tavares, depois das celebrações do Ano Novo Chinês na escola Fong Chong da Taipa e na Associação de moradores de Coloane. A notícia surge após a morte do urso Bobo, que vivia no Jardim da Flora há mais de três décadas, em Novembro do ano passado. Na altura, o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), já havia anunciado que iria embalsamar o urso negro-asiático. Inicialmente, José Tavares tinha anunciado que o IACM iria criar uma Casa-Museu para o urso negro-asiático ser exposto.

José Tavares adiantou agora que o IAM vai criar um pavilhão para animais embalsamados em Coloane, onde Bobo será exposto assim que o espaço esteja disponível, ao lado de outros animais. “Agora o IAM está na etapa da escrita do concurso público para esse pavilhão e, depois do concurso público, o caderno de encargos e o programa vão ser divulgados”, adiantou o presidente do IAM, não acrescentando mais detalhes sobre o nome do espaço nem sobre os animais que serão expostos. O IAM confirmou que, entretanto, o urso Bobo já foi embalsamado, mas não referiu onde é que o animal vai ficar até ser exposto no novo pavilhão.

Recorde-se que o urso Bobo morreu no dia 20 de Novembro de 2018, aos 35 anos, após cerca de três décadas a viver em cativeiro no Jardim da Flora. Poucos dias após a morte do animal, o IACM anunciou a decisão de embalsamar o seu corpo para ser futuramente exposto. Esta decisão foi criticada por vários quadrantes da sociedade, incluindo deputados, activistas e associações de defesa dos animais, que preferiam a cremação do corpo de Bobo. Foi, inclusivamente, feita uma vigília por parte de oito associações ligadas à defesa dos animais para que Bobo não fosse embalsamado. A.V.