IAM regista 13 infracções em restaurantes durante o Ano Novo Lunar

José Tavares, presidente do Instituto para os Assuntos Municipais (IAM), fez o balanço dos trabalhos do instituto desde a sua criação, dizendo apenas que “tem corrido bem”. Depois da cerimónia de recepção do Ano do Porco na escola Fong Chong da Taipa e na Associação de Moradores de Coloane, José Tavares contabilizou 13 infracções durante a Semana Dourada, a maioria devido ao aumento de preços sem notificação.

O Instituto para os Assuntos Municipais (IAM) registou um total de 13 infracções em estabelecimentos de comidas, na sua maioria relacionadas com o aumento de preços sem que o organismo tenha sido notificado, indicou José Tavares após a cerimónia da dança do leão e do desfile dos 12 signos do zodíaco chinês, que ontem serviu para dar as boas-vindas ao Ano do Porco na escola Fong Chong da Taipa e na Associação de Moradores de Coloane. O presidente do IAM referiu ainda que, através da plataforma IAM em Contacto, já foram recebidas 700 queixas ou sugestões desde o início do ano.

“O funcionamento do IAM tem corrido bem, não tem havido nenhum problema”, foi desta forma que José Tavares descreveu as primeiras semanas desde que o instituto foi criado, substituindo o Instituto para os Assuntos Cívicos e Municipais (IACM), no início de Janeiro. “Não há diferença [em relação ao IACM]”, disse o responsável.

Segundo José Tavares, o IAM procedeu a cerca de 200 acções de fiscalização em estabelecimentos de comida durante o período do Ano Novo Lunar, tendo registado um total de 13 estabelecimentos que infringiram a lei. As infracções deveram-se, sobretudo, ao aumento de preços sem que o IAM tenha sido notificado para o efeito. “O número de infracções durante o Ano Novo Chinês é semelhante ao ano passado”, referiu o presidente do IAM. José Tavares explicou que as lojas que aumentem os preços notificando o IAM não infringem a lei, mas, se o fizerem sem notificar o IAM, “esta acção já vai contra a lei”.

Desde o início do ano, a plataforma IAM em Contacto, que foi criada a par do instituto, a 1 de Janeiro, e que serve para os cidadãos apresentarem opiniões ou sugestões sobre questões ligadas à higiene ambiental, zonas de lazer, equipamentos e segurança alimentar, tem recebido entre 20 a 30 queixas por dia, totalizando 700 até ao momento, adiantou José Tavares. Entre 30% a 40% das queixas registadas têm a ver com a acumulação de lixo. “Depois de recebermos as queixas, destacamos trabalhadores para tratar dos casos e respondemos às queixas dos cidadãos”, garantiu o presidente do IAM.

Nos discursos de ontem, feitos na escola Fong Chong da Taipa e na Associação de Moradores de Coloane, a propósito da entrada no Ano do Porco, José Tavares garantiu que o IAM vai continuar a assumir as competências do IACM para “servir melhor os moradores”. Da cerimónia fez parte a tradicional dança do leão, o desfile dos 12 signos do zodíaco chinês e a distribuição de lai sis aos convidados. Além de José Tavares, neste evento estiveram presentes o director executivo do Banco Comercial de Macau, Alick Chiu, e o presidente do Conselho Consultivo para o IAM, António Dias Azedo.