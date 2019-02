Festa “Be-Ats” no LMA traz DJ Anthony2 a Macau

O ‘groove master’ de Hong Kong, Anthony2, é o DJ convidado para animar a festa “Be-Ats”, agendada para sábado, 16 de Fevereiro, no espaço LMA. A noite abre às 23 horas, com o DJ local Helium. No espaço de dança deverá predominar um groove “minimal, house, techno, disco”, adianta o organizador, Ryoma Ochiai.

Cláudia Aranda

Dos clubes de dança de Hong Kong e da Europa para Macau, Anthony2 é o DJ convidado da próxima festa “Be-Ats”, que acontece a 16 de Fevereiro no espaço da associação de música ao vivo LMA (Live Music Association), na Avenida do Coronel Mesquita. Este evento, que celebra a entrada no Ano Novo Chinês do Porco Terra, já é a quarta festa com música ‘house’ e ‘techno’ que tem atraído ao clube mais alternativo de Macau desde músicos a estudantes, jovens, menos jovens, estrangeiros, locais, “uma boa mistura de gerações”, descreveu ao PONTO FINAL o organizador e promotor do evento, Ryoma Ochiai, DJ japonês residente em Macau.

“Anthony2 é um dos grandes ‘groove masters’ que nós realmente queríamos trazer a Macau”, prosseguiu Ryoma Ochiai. Anthony2 faz a sua estreia nos ‘decks’ do LMA logo a seguir ao DJ local, Helium.

Helium, criado entre Macau e Portugal, abre o ‘set’ às 23 horas, seguindo-se Anthony2 a partir da uma da manhã. “Desta vez vamos ter apenas dois DJ’s, o objectivo é ter ‘sets’ mais longos para o público entrar bem no espírito da cada DJ”, explicou Ryoma, acrescentando que vai predominar um groove “minimal, house, techno, disco”. A “qualidade do som está mais que garantida”, assegurou ainda Ryoma Ochiai, que afirma que o LMA tem actualmente “o melhor sistema de som de Macau”, com ‘design’ a cargo do engenheiro Ken Loi, da Caobox, estabelecido no território.

Anthony2 é um dos elementos da dupla Asquared, de Hong Kong. ASquared, que junta Anthony2 a Andrew Thomas, ganhou reputação na cena ‘underground’ da música electrónica de Hong Kong desde que os dois artistas se associaram em 2012, com actuações “revigorantes” em alguns dos principais clubes da cidade, como o Oma, Volar e Social Room, descreve a organização do festival Clockenflap, que desde há anos conta com a dupla nas suas ‘after flapping parties’. Este ano a dupla já consta na programação de Novembro de 2019 do festival de música de Hong Kong.

Em 2009, Anthony2 lançou o clube PLAN B onde, entretanto, tocaram músicos vindos um pouco de toda a Europa. Desde 2002 e até 2019, Anthony já tocou em clubes de referência em Hong Kong, como o Volar, W hotel, Ophelia, Yojimbo, Portico, The Pawn, Fly Club, Oma, Social Room, entre outros. Tocou em Frankfurt e Berlin, em lugares como Velvet Club, Club 60311, Golden Gate. Já foi músico de suporte de vários DJ’s internacionais, como o veterano da música electrónica francês Laurent Garnier, que tocou no Sónar Hong Kong em 2018, ou o norte-americano Felix Da Housecat, que marcou presença no clube Pacha Macau, o ano passado, espaço entretanto encerrado.

Associados às festas estão os cartazes, com “animais humanizados”, da autoria do designer Nuno Tristão. A entrada na festa tem um custo de 130 patacas por pessoa.