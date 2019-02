DSSOPT coloca dez projectos em consulta pública

A Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) está a realizar o procedimento de divulgação, exposição e consulta pública relativamente a dez projectos de Planta de Condições Urbanísticas. A consulta pública teve início ontem e terminará a 25 de Fevereiro, informou ontem a DSSOPT através de um comunicado.

Os dez projectos disponíveis para consulta pública são: Estrada de Sete Tanques nºs 415-501, na Taipa; Rua dos Mercadores nº51 e Rua Oeste do Mercado de S. Domingos nºs 30-32; Estrada da Penha nºs 425-431; Estrada de Sete Tanques nos 315-401, na Taipa; Avenida do Almirante Lacerda nºs 29-35C; Avenida de Almeida Ribeiro nº 360 e Beco do Paralelo nº 2; Rua Central de T’oi Sán nº 200; Rua dos Faitiões nº 43; Terreno junto à Estrada de Sete Tanques e Rua da Mitra nº 2B.

Destes dez projectos, que deverão ser alvo de reconstrução, há quatro que estão sujeitos à lei de salvaguarda do património cultural, são eles: o edifício no nº51 da Rua dos Mercadores e nºs 30-32 da Rua Oeste do Mercado de S. Domingos; o nº43 da Rua dos Faitiões; o edifício que fica no nº 360 da avenida Almeida Ribeiro e no nº2 do Beco do Paralelo; e o edifício entre os números 425 e 431 da Estrada da Penha.

No comunicado, a DSSOPT explica que os interessados em apresentar as opiniões sobre estes projectos de Planta de Condições Urbanísticas deverão preencher o formulário O011, que se encontra disponível no site da DSSOPT ou que poderá ser levantado nesta direcção, na Estrada de D. Maria II. O público poderá apresentar as suas opiniões através de email, fax, correio ou entrega pessoalmente à DSSOPT, indica esta direcção. Os dez projectos estão disponíveis na Rede de Informação de Planeamento Urbanístico. A.V.