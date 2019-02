Deputados entendem que interesses de segurados não estão tratados nem resguardados

Questões como a dificuldade de aquisição de seguro por médicos ou pelos táxis não são abordadas na proposta de alteração do regime jurídico relativo à actividade seguradora, que dificulta esse tipo de seguro, na opinião dos membros da 3ª Comissão Permanente da AL. Os deputados querem conhecer as queixas mais comuns dos segurados para que se possa definir melhor as normas que protejam os interesses dos consumidores. Os deputados apontam também a tendência do Governo em processos legislativos recentes para substituir as sanções por infrações administrativas.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

Nas recentes propostas de alteração ou revisão de leis apresentadas pelo Governo verifica-se uma tendência para alterar o regime sancionatório de contravenções para infrações administrativas, aspecto salientado pela assessoria da 3ª Comissão Permanente da Assembleia Legislativa. Os deputados membros da comissão querem agora saber o porquê dessa orientação da parte do Executivo. Ontem a comissão reuniu-se para analisar a proposta de Lei intitulada “Alteração ao Decreto-Lei n.º 27/97/M, de 30 de Junho”, que estabelece “o regime jurídico do acesso e exercício à actividade seguradora”. A proposta do Governo propõe que, em articulação com o regime geral das infracções administrativas e respectivo procedimento, que sejam aplicáveis os processos e sanções relativos a infracções administrativas.

“A assessoria tem-nos alertado que, ao longo de mais de 20 anos, nas alterações às grande leis, por exemplo Lei das Relações de Trabalho, a Lei do Trânsito Rodoviário, a tendência é substituir o regime de contravenção pelo regime de infração administrativa, segundo as justificações parece-nos que as sanções administrativas são para aliviar o trabalho do Tribuna Judicial de Base”, referiu Vong Hin Fai, presidente da 3ª Comissão. Tratando-se de uma sanção administrativa, o assunto vai ao Tribunal Administrativo e não ao Tribunal Judicial de Base, explicou o deputado.

A revisão à Lei do Trânsito Rodoviário encontra-se em consulta pública até 29 de Março, enquanto que a alteração da Lei das Relações de Trabalho está a aguardar o início do processo legislativo.

Por outro lado, a proposta de alteração relativa à actividade seguradora e resseguradora, não aborda nem introduz mecanismos que facilitem a aquisição de seguro imposta a determinadas profissões e que as seguradoras se recusam a fazer, destacou a assessoria da comissão. “Temos detectado algumas questões que gostaríamos de discutir com o Governo, há profissões, por exemplo, os médicos, advogados, engenheiros, que são obrigados a adquirir um seguro, mas segundo a actual situação, poderiam enfrentar algumas dificuldades para que as seguradoras aceitem o seu seguro”, referiu Vong Hin Fai. “Esta proposta de lei não se refere a este aspecto, por isso queremos perguntar ao Governo sobre essa situação”, frisou o presidente.

A questão coloca-se igualmente em relação “à aquisição de seguros por parte dos táxis”, acrescentou o presidente da 3ª comissão, frisando que “a dificuldade de aquisição de seguro e queixas apresentadas pelos consumidores, isso é o que preocupa os deputados, vamos pedir esclarecimento sobre essas questões”, disse, acrescentando que os deputados querem conhecer a opinião dos operadores de seguros, também. A questão já foi colocada ao Governo pelos deputados em reunião de plenário da AL, e já na altura os deputados questionaram a razão para o Executivo propor alterações a apenas algumas normas, excluindo outras, que ficaram intactas.

Os deputados querem conhecer que tipo de queixas foram apresentadas pelos segurados junto da Autoridade Monetária de Macau (AMCM) desde a transferência da soberania, em 1999, uma vez que o diploma em vigor é anterior a essa data. O objectivo é que o Governo possa “definir melhor as normas para regular essa actividade seguradora e proteger os interesses dos consumidores”. “Outra questão tem que ver com o segurado, depois do retorno, gostaria de conhecer informações estatísticas relativamente às queixas apresentadas ao AMCM por parte dos segurados, se há alguma tipificação de queixas para definir melhor as normas para regular essa actividade seguradora e para proteger os interesses dos consumidores”, disse.