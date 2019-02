“As nossas relações com a RPC são boas e estáveis”

A Fundação Oriente (FO) assinalou em 2018 os 30 anos de actividade. Fechado esse ciclo, o PONTO FINAL pediu a Carlos Monjardino um balanço. Oportunidade também para o único presidente que a instituição conheceu falar da sua substituição. E das boas e más decisões que tomou. As dificuldades com a China estão ultrapassadas, diz, tal como as polémicas do passado.

João Paulo Meneses

Parece claro que há uma Fundação Oriente antes e depois da abertura do Museu. Concorda? É inevitável que assim seja? E desejável?

Carlos Monjardino – A criação de um Museu estava pensada/prevista desde o início da actividade da Fundação. Creio que a abertura do Museu do Oriente, para o qual a Fundação já vinha adquirindo peças desde a sua constituição, veio apenas e naturalmente complementar a nossa actividade. Anteriormente, sem um espaço próprio, a actividade da Fundação tinha de facto algumas limitações que foram ultrapassadas com a abertura ao público do Museu, onde passou a ser possível a Fundação realizar outro tipo de iniciativas, como exposições, espectáculos, cursos e conferências e um serviço educativo muito dinâmico com actividades para todas as idades. Assim, este equipamento veio permitir que a Fundação alargasse o seu leque de actividades e assim melhor poder cumprir os seus objectivos de divulgação da cultura oriental em Portugal.

Mais Museu significa menos (presença da Fundação em) Macau. Inevitável?

É um facto que o Museu do Oriente é hoje em dia um pólo cultural de referência em Lisboa, com uma actividade diária intensa e diversificada, que requer obviamente um grande acompanhamento. No entanto, a criação deste pólo também foi pensada como mais um instrumento que nos permitisse fomentar e desenvolver as relações com Macau, assim como também outros países da Ásia.

Se a Fundação decidisse fechar (como cenário hipotético) a sua delegação em Macau, o que perderia Macau?

Essa questão nem sequer se coloca hipoteticamente. A Fundação Oriente faz questão de continuar em Macau, levando a cabo as actividades que puder fazer em termos do seu orçamento e nas áreas para que está mais vocacionada.

Admite insatisfação, olhando para trás, com o que a Fundação Oriente fez em Macau? Ou, mais uma vez, seria inevitável que isso acontecesse?

Por feitio sou sempre uma pessoa insatisfeita, mas a instabilidade do processo antes de 1999 leva-nos a fazer, em cada momento, aquilo que achamos mais apropriado ou com mais sentido. Há sempre possibilidade de fazer mais e melhor embora, por vezes, só o constatemos ‘a posteriori’.

Em concreto, tem pena de não ter deixado um património mais perene em Macau, como o Museu em Lisboa? Ou foi falta de dinheiro para fazer tudo?

Muitas vezes as fundações exercem a sua actividade em substituição do Estado ou como forma de complementar a sua acção. Em Macau, como o Governo é muito dinâmico e, neste caso, criou estruturas museológicas importantes, não foi necessário a Fundação Oriente exercer esse papel. Não há dinheiro para fazer tudo além de que, não tenhamos ilusões, nunca é possível fazer tudo…

Fala-se em Fundação Oriente e surge muitas vezes a palavra ‘polémica’; mesmo que exagerada, a associação faz pelo menos algum sentido. Houve muitas polémicas nestes 30 anos (e outras, provavelmente, que nunca chegaram a público). A forma como a FO nasceu (contrato de jogo negociado pelo Governo de Macau, pagando uma fundação com sede em Lisboa) conduziria inevitavelmente a este desfecho? Ou acha que houve má vontade de certos sectores políticos em Lisboa?

Durante estes 30 anos passados já várias vezes me pronunciei sobre o assunto mas, repito, a Cláusula do Contrato de Jogo referente à Fundação Oriente foi inserida por sugestão de Stanley Ho e não do Governo de Macau, assim como o financiamento da fundação que foi exclusivamente da responsabilidade da STDM e não do Governo de Macau. Houve, de facto, má vontade de sectores políticos em Lisboa, como quem acompanhou a situação na altura sabe, mas essas questões estão obviamente ultrapassadas.

Como descreve as relações com a República Popular da China ao longo destes 30 anos? Como estão hoje essas relações?

Como acontece com quaisquer outras relações, as relações da Fundação Oriente com a República Popular da China já passaram obviamente por várias fases. Hoje em dia as nossas relações são boas e estáveis e tudo faremos para continuar a cultivar as relações históricas entre os nossos países. Um claro exemplo disso é o projecto que muito acarinhamos e que já há largos anos vimos a desenvolver com a CICA – Associação Internacional de Cultura da China, de intercâmbio de artistas, divulgando artistas chineses em Portugal e levando artistas portugueses à RPC.

O seu maior erro, como presidente da FO, foi ter entrado no capital da Fundação Escola Portuguesa de Macau (FEPM)? Como olha, agora, para essa decisão? O que ganhou a FO, tirando mais polémicas?

Considero que a entrada da Fundação no capital da FEPM não foi erro nenhum. A FEPM foi e é um projecto muito válido, que faz todo o sentido em termos da presença portuguesa em Macau. No entanto, apesar de a Fundação ter tido o maior interesse em apoiar o projecto desde a sua génese, cedo constatou que embora fosse muito válido em termos pedagógicos, já não o seria tanto em termos administrativos e financeiros.

A sua melhor decisão foi ter construído o Museu do Oriente? Olhando para trás, até admira porque não surgiu antes…

Olhando para trás, estou cada vez mais seguro que a criação do Museu do Oriente foi uma boa decisão. Não terá sido a melhor nem a pior decisão, mas foi de facto uma decisão que, a meu ver, fazia todo o sentido e que veio enriquecer a actividade da Fundação e reforçar os seus objectivos de promover o intercâmbio cultural com os países do Oriente. Como já referi, embora o Museu fizesse parte dos nossos planos praticamente desde o início da Fundação, não aconteceu antes porque o projecto teve de ser amadurecido durante anos, devido ao impacto que viria a ter no orçamento da FO.

Qual terá sido então a sua pior decisão, nestes 30 anos, como presidente da Fundação?

Nestes 30 anos como Presidente da Fundação também houve, obviamente, algumas más decisões, que se prendem essencialmente com alguns investimentos não muito bons que efectuámos.

Imagino que não planeou estar 30 anos à frente desta instituição. Em determinado momento lembro-me de ter lido sobre a sua saída. O que o motiva a continuar? Tem planos para quantos mais anos?

Devido à minha idade, [fará 77 anos em Dezembro] não me irei eternizar no cargo executivo que ocupo.

Na sua cabeça o processo de retirada está arrumado, incluindo ‘timings’? Será durante 2019?

Na minha cabeça, como diz, a retirada como presidente da Comissão Executiva está arrumada. No entanto, como é uma decisão que não depende só de mim, não lhe poderei indicar um ‘timing’.

Defende que o próximo presidente deve ter ‘high profile’ (como o seu) ou mais discreto publicamente (e poderia ser um dos actuais administradores)?

Considero que o próximo presidente executivo deverá ter um perfil razoavelmente ‘high profile’, embora também considere que isso não exclui, à partida, que possa vir a sair de entre os actuais administradores.