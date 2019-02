Alexis Tam e Cai Run destacam papel de Macau no intercâmbio entre a China e os países de língua portuguesa

O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, visitou, domingo, a Embaixada da República Popular da China em Portugal, onde foi recebido pelo embaixador Cai Run. Na ocasião, as partes discutiram opiniões sobre como “desenvolver as vantagens de Macau e o seu papel de plataforma”, bem como promover o “reforço de intercâmbio entre China e Portugal ao nível cultural, educativo e cooperação turística”, refere um comunicado do Executivo emitido ontem.

Cai Run recordou que este ano será assinalado o 40º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre a República Popular das China e Portugal, bem como o 20º aniversário do retorno de Macau à Pátria, esperando assim que a RAEM “desenvolva os papéis de plataforma e de ponte de ligação para fomentar e reforçar a cooperação e o intercâmbio entre a China, Portugal e os países de língua portuguesa”. Alexis Tam, por sua vez, acrescentou também que Macau tem tirado partido das suas vantagens históricas em termos linguísticos e rede social no desenvolvimento da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota”, melhorando assim a comunicação entre os povos ao mesmo tempo que promove a cooperação cultural, educativa, turística e comercial.

Os dois governantes discutiram também sobre o desenvolvimento das vantagens de Macau e o aproveitamento das condições oferecidas por Portugal para fortalecer a cooperação na formação de quadros de turismo da China e dos países de língua portuguesa, acrescenta a nota do Governo.