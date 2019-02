Relações entre Portugal e China já existiam antes de 1979 “porque havia Macau”, recordam embaixadores

O calendário assinalava 8 de Fevereiro de 1979 quando Portugal e China oficializaram o restabelecimento das relações diplomáticas, mas os embaixadores Duarte de Jesus e Carlos Frota recordam que, por causa de Macau, houve sempre uma ligação entre os dois países. Daqui para a frente, a tecnologia e a economia, mas também a cultura, devem ser áreas prioritárias na cooperação entre Lisboa e Pequim, defendem os diplomatas.

Catarina Vila Nova

catarinavilanova.pontofinal@gmail.com

“Não daríamos eventualmente tanta importância hoje ao estabelecimento de relações diplomáticas se não fosse a China completamente transformada a actuar na cena internacional”, considera Carlos Frota, primeiro cônsul-geral de Portugal em Macau, na altura em que se cumprem quatro décadas desde que Portugal e a República Popular da China reataram relações diplomáticas. O ano era 1979 quando, na embaixada portuguesa em Paris, António Coimbra Martins, então embaixador de Portugal na capital francesa, e o seu homólogo chinês, Han Kehua, assinaram o acordo sobre o estabelecimento das relações diplomáticas. O contexto de então era significativamente diferente daquele que se vive hoje em dia: o líder chinês Deng Xiaoping havia anunciado recentemente um conjunto de políticas de abertura e reforma económica, e Portugal tinha saído da sombra de um regime ditatorial há menos de cinco anos. “Há 40 anos, ninguém imaginava que a China ia ter a evolução que teve”, afirma Carlos Frota, enquanto José Manuel Duarte de Jesus, antigo embaixador de Portugal em Pequim, sublinha que o reatar das relações foi “uma continuação oficializada de um relacionamento anterior”.

Foi em 1975, na sequência do fim da ditadura portuguesa, que Portugal reconheceu a República Popular da China como único e legítimo representante do povo chinês, dando o impulso inicial às conversações informais sobre o reatar das relações diplomáticas entre os dois países. O acordo oficial seria apenas assinado passados quatro anos, juntamente com um comunicado no qual Pequim e Lisboa acordaram que Macau seria devolvido à China quando ambos os governos considerassem adequado. No entanto, no entender de Duarte de Jesus, mesmo quando não havia entre os dois países relações diplomáticas, havia já “um bom relacionamento”. “Quando surgem as relações diplomáticas propriamente ditas não é propriamente um recomeço do nada, é uma continuação oficializada de um relacionamento anterior”, sublinha, em declarações ao PONTO FINAL, o ex-diplomata que, em 1979, era ministro conselheiro na embaixada portuguesa em Praga, na então Checoslováquia.

Em 1979, Carlos Frota “estava em Lisboa como jovem diplomata”, dando os primeiros passos na carreira diplomática. “Naturalmente que tenho muito o sentido de que foi um passo muito importante, até pelo modo como a República Popular da China evoluiu e o modo como ela se tornou o actor global que é hoje”, recorda o antigo embaixador de Portugal na Coreia do Sul e Indonésia, em declarações ao PONTO FINAL. Para Carlos Frota, a importância atribuída ao reatar das relações diplomáticas com a China explica-se com a importância que o país asiático actualmente tem no contexto internacional. “Há 40 anos, Portugal curou-se de uma anormalidade que era não ter relações diplomáticas com um país que era importante – que foi sempre importante – e, ainda por cima, um país com o qual tínhamos este traço de união que era Macau”, sublinha o ex-diplomata.

O SIMBOLISMO PRAGMÁTICO DE MACAU

A ausência de relações diplomáticas nunca significou ausência de contactos, ressalva Carlos Frota, “porque havia Macau”. “Evidentemente que nós tínhamos com a China uma relação muito singular por causa de Macau. O não reconhecimento nunca significou ausência de contactos aos mais diversos níveis entre Portugal e a China porque havia Macau”, recorda o antigo embaixador, para quem, “no aspecto pragmático, Macau vale muito mais como um símbolo”. Isto porque as relações entre países fazem-se “de capital a capital, de governo para governo”, o que não retira a Macau o seu elemento de “simbolismo forte e positivo”, considera. “O território é muito pequeno, mas aqui ensaiou-se um diálogo de civilizações que nunca foi feito na base da subjugação ou da ocupação militar. Foi uma espécie de milagre da história em que os dois países coexistiram pacificamente numa fórmula que é um pouco única”.

As negociações sobre a transferência de Macau ocuparam grande parte do que foi o início das relações diplomáticas entre Portugal e a China quando, em 1985, o Governo chinês, então liderado por Deng Xiaoping, anunciou a intenção de iniciar formalmente este diálogo. Dois anos depois foi assinada a Declaração Conjunta Luso-Chinesa sobre o Futuro de Macau, que estabeleceu as bases do que seria a futura transição. Desta altura, Carlos Gaspar, antigo conselheiro presidencial, recorda que ambos os lados “precisavam que as coisas corressem bem”. “Era muito importante que as negociações corressem bem do ponto de vista político e que fossem reconhecidas como um sucesso, [mas a comitiva portuguesa não queria] dar a entender à parte chinesa que existia esse empenho porque é a pior posição negocial possível”, desvenda agora o investigador do Instituto Português de Relações Internacionais, em declarações à Agência Lusa.

De forma tão positiva correu o processo negocial sobre a transferência de soberania de Macau que hoje é tido como uma referência em instituições como a Universidade de Harvard, aponta Duarte de Jesus. “As negociações relativamente a Macau são dadas como um exemplo de uma negociação internacional extremamente bem feita do ponto de vista táctico e estratégico, tanto do lado português, como do lado chinês. É raro haver uma negociação que corre e que é programada de uma maneira não emotiva, mas de uma maneira racional e que leva a um desfecho feliz”, considera o embaixador.

ECONOMIA, TECNOLOGIA E CULTURA DEVEM SER PRIORITÁRIAS, DEFENDEM EMBAIXADORES

Cumpridas quatro décadas desde o retomar das relações, Duarte de Jesus, que foi também embaixador extraordinário e plenipotenciário de Portugal na Coreia do Norte, defende que, agora, a economia e a tecnologia são “áreas fundamentais” na cooperação entre Lisboa e Pequim. “A cooperação nessas áreas é cada vez mais importante do que cooperações no domínio político-ideológico”, argumenta. Neste sentido, o diplomata entende que deve haver uma aposta cada vez maior nas áreas da investigação e educação, intimamente ligadas ao avanço das relações económicas, algo que considera já estar a ser feito tanto do lado português, como do lado chinês. “É todo um pacote onde penso que se está a trabalhar. São objectivos que estão estabelecidos pelas diplomacias chinesa e portuguesa e julgo que estão a acontecer com algum sucesso”.

Por sua vez, Carlos Frota não esquece que “uma das dimensões importantes da política externa é a política cultural externa”. “Nós falamos da diplomacia económica como um dos aspectos muito importantes da realidade internacional, o comércio tem a importância que se sabe, mas a cultura também”, defende. Neste contexto, o diplomata sugere que as relações diplomáticas possam servir de quadro, enquanto que os diplomatas, as embaixadas e os consulados podem ser “células de animação” desse diálogo, não descurando também o papel que desempenha o intercâmbio de estudantes em toda esta dinâmica. “A cultura é o veículo para a compreensão dos povos”, sublinha.