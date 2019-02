Agnes Lam quer que Governo dê mais apoio no tratamento de vítima de violência doméstica

Lao Mong Ieng, sobrevivente de um caso grave de violência doméstica, pediu ao Governo para realizar uma cirurgia ocular no estrangeiro, recomendada pelo Hospital de Prince Wales em Hong Kong, tratamento com um efeito que “não é satisfatório”, dizem os Serviços de Saúde, que o desaconselharam. Agnes Lam considera que o Governo não está a cumprir a sua obrigação de esgotar todas as possibilidades no apoio à vítima e lançou uma campanha de angariação de fundos para custear o tratamento. A deputada pretende também ajudar a jovem, que perdeu a visão e mobilidade, na interposição de um recurso da decisão dos Serviços de Saúde junto dos tribunais.

Cláudia Aranda

claudia.aranda.pontofinal@gmail.com

A deputada à Assembleia Legislativa, Agnes Lam, estranha que os Serviços de Saúde tenham anunciado publicamente que o tratamento aconselhado pelo Hospital de Prince Wales em Hong Kong, recomendado pelo Governo, “não é satisfatório”, sem o comunicarem antes à vítima. Ao PONTO FINAL, a deputada afirmou que vai apoiar a mulher de 31 anos a interpor recurso contra a decisão do Governo junto do Tribunal Administrativo. “Porque é que o Governo no início nunca respondeu aos pedidos da família para os enviar para o Reino Unido, mas agora responde através dos media, dizendo que já tomaram uma decisão e que acreditam que esta operação não é a melhor solução apesar de nunca terem dito isso à vítima e à família. Agora vou ajudar a vítima a recorrer dessa decisão”, afirmou.

Na opinião de Agnes Lam, a reacção do Governo surgiu na sequência da conferência de imprensa organizada na passada sexta-feira pela deputada, em conjunto com a irmã Juliana Devoy, directora do Centro Bom Pastor, que tem como missão prestar apoio às mulheres vítimas de tráfico e de violência. Perante o que Agnes Lam considera falta de capacidade de resposta da parte do Governo para dar continuidade ao tratamento da jovem de 31 anos, a deputada lançou na sexta-feira um apelo ao público para que contribua monetariamente para ajudar a custear a cirurgia ocular que poderá permitir que Lao Mong Ieng possa recuperar a visão. O objectivo é angariar 1,2 milhões de dólares de Hong Kong para financiar a operação no Reino Unido.

Na mesma sexta-feira, os Serviços de Saúde de Macau emitiram um comunicado referindo que sobre o pedido apresentado pela paciente relativo à cirurgia de Osteo-odonto-keratoprosthesis (OOKP) no Reino Unido, os Serviços de Saúde consideravam que o efeito deste tipo de tratamento “não é satisfatório, podendo causar complicações”, e concluíam que, “tendo em consideração a segurança da paciente, até ao momento não é aconselhável receber tal tratamento”. No mesmo comunicado, os Serviços de Saúde afirmam ainda “que estão a acompanhar activamente a situação, envidando todos os esforços no tratamento da paciente e no pagamento de todas as despesas”, sendo que estas já são “superiores a 1,8 milhões de patacas”.

Ataque com óleo a ferver e líquido desentupidor

No dia 12 de Julho de 2018, a mulher foi atacada pelo marido com óleo a ferver e líquido desentupidor, que lhe provocaram queimaduras graves em 40 por cento do corpo, incluindo cabeça e cara, cegando-a e deixando-a parcialmente paralisada, descreve num comunicado a deputada. Após o ocorrido, a vítima permaneceu em coma durante 13 dias no Centro Hospitalar Conde de São Januário (CHCSJ), tendo sido posteriormente sujeita a diversas cirurgias plásticas e oculares. Através da Junta para Serviços Médicos no Exterior do CHCSJ a vítima foi posteriormente encaminhada para os Serviços de Oftalmologia e de Queimaduras do Hospital de Prince Wales, em Hong Kong, onde os médicos terão aconselhado que Lao fizesse a cirurgia OOKP para tentar recuperar a visão, a qual só se encontra disponível no Reino Unido, em Singapura ou na Índia.

O próximo passo, prosseguiu a deputada, é requerer uma revisão da Lei de prevenção e combate à violência doméstica, de 2016, e da política de utilização dos Serviços Médicos no Exterior, de maneira a que o Governo avalie a possibilidade de dar apoio de longo termo a vítimas de agressões graves, como é o caso. “Em relação ao Governo queremos que avalie se, apesar da lei da violência doméstica, temos apoio suficiente para as pessoas que são vítimas e que ficam tão seriamente feridas, será que temos recursos suficientes ou políticas de tratamento para apoiá-las no longo termo?”, questionou a deputada.

Agnes Lam diz que acompanha o caso desde que foi abordada por amigos da vítima pedindo-lhe apoio para lidar com o mesmo, logo a seguir à agressão, tendo enviado cartas aos Serviços de Saúde em Novembro e Dezembro a indagar sobre a decisão de avançar com a operação em questão. “Temos estado a trabalhar neste caso desde há bastante tempo, tentei contactar o hospital através de canais pessoais e formalmente por cartas. Recentemente, soubemos que a família tem estado à espera, porque o hospital em Hong Kong confirmou que a jovem pode recuperar a visão se fizer as operações, mas tem estado à espera da confirmação da parte do hospital do Governo. Passaram-se três meses e eles nunca confirmaram se vão ajudá-la, e a família não tem dinheiro, eles quase não têm meios neste momento”, prosseguiu Agnes Lam.

Sem acompanhamento pós-operatório

A deputada considera estranho também que o Governo de Macau contradiga a recomendação do hospital em Hong Kong, que é também aquele com que os Serviços de Saúde trabalham e recomendam aos seus pacientes. “Na verdade, este hospital é recomendado pelo hospital do Governo de Macau, eles recomendam aos pacientes para irem lá, e o hospital de Hong Kong recomenda este tratamento”, acrescentou. Agnes Lam sublinha ainda que está na Lei de prevenção e combate à violência doméstica que “os tratamentos devem ser suportados pelo hospital do Governo, que depois vai pedir o dinheiro ao agressor. Assim diz a lei, na verdade eles não estão a dar-lhe dinheiro de graça”, lembrou.

A deputada adianta ainda que, quando falou com a vítima para saber se o Governo tinha já dado resposta ao pedido de cirurgia, na sequência das cartas enviadas, que lhe haviam dito, à jovem, que “mesmo que a mandassem para o Reino Unido fazer a operação, que em Macau não há os meios para fazer o acompanhamento pós-operatório”. Este acompanhamento pós-operatório pode, no entanto, ser realizado no Hospital Prince of Wales, assegura esta entidade numa carta facilitada pela deputada.

O filho do casal, de seis anos, encontra-se sob os cuidados do Instituto de Acção Social (IAS), tendo sido colocado num lar de crianças e jovens. O IAS referiu na sexta-feira que já foram tomadas medidas para organizar a estadia dos pais da vítima enquanto estiverem em Macau. Os pais, de Sichuan, estão a dar acompanhamento à filha, casada desde 2009 com um indivíduo residente permanente no território, segundo Agnes Lam.

Na altura, o Ministério Público (MP), tendo em conta a gravidade e a situação concreta, ordenou a aplicação ao arguido da medida de coacção de prisão preventiva pela suspeita da prática do crime de ofensa qualificada à integridade física, previsto no Código Penal. Num comunicado com data de 18 de Julho de 2018, o MP indica que o caso de violência doméstica grave estava sob investigação. O julgamento do arguido está marcado para dia 18 de Março, adiantou Agnes Lam ao PONTO FINAL.