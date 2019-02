Suspeito de realizar obras ilegais no Templo Tin Hau arrisca dois anos de prisão

O responsável do Templo de Tin Hau, suspeito de realizar obras ilegais no monumento e de desobedecer a um embargo decretado pelas autoridades, arrisca uma pena de prisão até dois anos, informou o Ministério Público. “Segundo a investigação preliminar, verificou-se que o responsável do templo, que é monumento classificado, é suspeito de ter cometido vários crimes de desobediência qualificada” e arrisca uma “pena de prisão até dois anos ou (…) pena de multa de 240 dias”, pode ler-se no comunicado. As medidas estão previstas no regime sancionatório especialmente estabelecido na Lei de Salvaguarda do Património Cultural, que visa penalizar aqueles que não acatem a ordem de embargo respeitante a obras ilegais em monumentos, cuja infracção é considerada mais gravosa nos caso de desobediência qualificada.

Presente a um juiz de instrução criminal, o homem ficou sujeito a termo de identidade e residência e ao pagamento de uma caução de 50 mil patacas. O Governo já tinha avisado na sexta-feira que as obras nos templos do território têm de ser aprovadas pelo Instituto Cultural e devem respeitar a Lei de Salvaguarda do Património Cultural. O secretário para os Assuntos Sociais e Cultura, Alexis Tam, fez o aviso precisamente na sequência das suspeitas de obras ilegais no Templo de Tin Hau. “A continuação das obras ilegais, mesmo depois do Instituto Cultural ter ordenado a suspensão das mesmas, constituiu uma grave violação da lei”, sublinhou o governante.