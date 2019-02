Sporting de Macau conquista primeira vitória na Liga de Elite

O Sporting de Macau venceu a formação do Tim Iec, por 2-0, em partida que fechou a segunda jornada da Liga de Elite. Dois golos de Malachy permitiram aos ‘leões’ conquistarem os primeiros pontos no campeonato depois de um arranque menos conseguido frente ao Hang Sai.

Pedro André Santos

Dois golos de Malachy garantiram ao Sporting de Macau os três pontos perante o Tim Iec, na sexta-feira, em partida que fechou a segunda jornada do campeonato. Os ‘leões’ tiveram que suar para conseguir a vitória frente a um Tim Iec que se tinha estreado no campeonato com uma vitória por 2-1 ante aos Sub23.

Os comandados de Pedro Lopes, por seu lado, foram surpreendidos pelo Hang Sai na ronda inaugural, perdendo por 4-1. Um resultado algo surpreendente tendo em conta a excelente temporada que os ‘leões’ fizeram no ano passado, com um terceiro lugar conquistado.

Desta vez, e em relação à estreia, o Sporting de Macau entrou determinado a vencer e não se deixou abater por (mais) um penálti falhado, à semelhança do que tinha acontecido na jornada inaugural. Os golos da partida foram apontados por Malachy, aos 16 e 74 minutos, sendo que na segunda parte o conjunto verde-e-branco jogou quase sempre com menos um elemento devido à expulsão de Marcelino, aos 50 minutos, por acumulação de amarelos.

“Foi um jogo difícil, complicou-se ainda mais outra vez com um penálti desperdiçado. Estivemos muito melhor relativamente ao jogo passado, a equipa esteve sempre concentrada e focada nos objectivos, neste caso a vitória. Cometemos poucos erros defensivos, em termos ofensivos ficámos limitados na segunda parte com a expulsão, tivemos que recuar um bocado a equipa e mesmo assim conseguimos fazer o 2-0 e podíamos ter feito o 3-0”, disse Pedro Lopes ao PONTO FINAL no final da partida.

O técnico dos ‘leões’ sublinhou que era “um jogo para ganhar”, não só devido à derrota inaugural, mas também porque se tratava de um adversário directo. “Os nossos objectivos são a manutenção. Lutamos jogo a jogo pelos três pontos, conseguimos estes, na próxima jornada vamos tentar conquistar mais três pontos frente aos Sub23”, acrescentou. Questionado sobre se o plantel estava fechado, Pedro Lopes referiu que ainda existe uma vaga em aberto, não desvendando mais pormenores sobre se seria ocupada por um jogador local ou estrangeiro.

Com duas jornadas disputadas apenas o Chao Pak Kei conseguiu o pleno, com duas vitórias, liderando assim de forma isolada a tabela classificativa. Monte Carlo, Benfica de Macau e Ka I surgem depois, todos com quatro pontos, seguindo-se Sporting de Macau, Tim Iec e Hang Sai, todos com três pontos, e a equipa da Polícia, com um ponto. No fundo da tabela estão Ching Fung e Su23, ainda sem qualquer ponto amealhado.

O campeonato irá agora fazer um interregno devido às festividades do Ano Novo Chinês, regressando dia 13 de Fevereiro.