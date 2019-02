Scott Chiang vai ser novamente julgado pela manifestação contra donativo à Universidade de Jinan

O Tribunal de Segunda Instância decidiu mandar repetir o julgamento de Scott Chiang, depois de ter anulado o de Maio do ano passado pelo qual o activista foi condenado pelo crime de reunião e manifestação ilegal. O novo julgamento, prevê Pedro Leal, advogado do ex-presidente da Associação Novo Macau, deverá acontecer por volta de Março ou Abril.

Catarina Vila Nova

O activista Scott Chiang vai voltar a ser julgado pelo Tribunal Judicial de Base (TJB), depois de o Tribunal de Segunda Instância (TSI) ter anulado o julgamento pelo qual acabou condenado pelo crime de reunião e manifestação ilegal. No entanto, uma vez que o ex-presidente da Associação Novo Macau e também o deputado Sulu Sou estavam acusados de desobediência qualificada, entendeu o TSI que os arguidos não tiveram oportunidade de se defender do crime pelo qual acabaram por ser condenados. A segunda instância mandou assim anular o julgamento de Maio do ano passado, remetendo novamente o processo para o TJB, mas atendendo ao facto que Sulu Sou aceitou a condenação para poder regressar à Assembleia Legislativa, apenas Scott Chiang será julgado desta vez.

No acórdão do TSI, a que o PONTO FINAL teve acesso, o juiz relator José Dias Azedo afirma que a decisão do TJB violou o Código de Processo Penal (CPPM), na medida em que a juíza que presidiu ao julgamento não comunicou aos arguidos a alteração do crime pelo qual estavam acusados. “Constatando-se a imputada ‘alteração da qualificação jurídico-penal’ sem que ao recorrente [Scott Chiang] tenha sido dada a oportunidade de sobre ela exercer o contraditório, requerendo o que por bem entendesse em sua defesa, violado foi o estatuído no artigo 339º, número 1 do CPPM que, por sua vez, origina a ‘nulidade’ prevista do mesmo código”, pode ler-se na decisão da segunda instância.

Em declarações ao PONTO FINAL, Pedro Leal, advogado de Scott Chiang, explicou que “o julgamento foi anulado porque eles estavam acusados de desobediência qualificada a uma ordem da polícia e foram condenados por reunião ilícita”. “A juíza da primeira instância não lhes deu a oportunidade de se defenderem quanto a essa nova qualificação do crime e o juiz entendeu que devia ter sido dado o contraditório porque eles não estavam à espera desta condenação, [por isso] não se defenderam desta condenação”, acrescentou. Agora, esclareceu o causídico, a decisão do TSI terá que transitar em julgado para o processo poder descer ao TJB e ser redistribuído a um novo juiz. Será este magistrado, segundo esclareceu Leal, que irá decidir qual o crime por que irá responder Scott Chiang em tribunal, algo que deverá acontecer “para Março ou Abril”.

No recurso, interposto por Pedro Leal e Jorge Menezes, advogado de Sulu Sou, era pedida a absolvição dos dois membros da Associação Novo Macau e, em segundo lugar, a nulidade do julgamento e da sentença por alteração da qualificação jurídica por os arguidos terem sido acusados de um crime e condenados por outro. “O esforço da defesa foi quase na sua íntegra inútil, pois preparou-se para um julgamento e, sem o saber, os arguidos estavam a ser julgados por outro, como se, passe a comparação, num jogo de ténis de mesa, em que os advogados jogassem numa mesa e o tribunal noutra, sem verdadeiro diálogo, sem verdadeira interacção”, pode ler-se no documento, a que o PONTO FINAL teve acesso.

Scott Chiang e Sulu Sou respondiam em tribunal pelo crime de desobediência qualificada que, ao abrigo do Código Penal, é punido com pena de prisão até dois anos ou multa até 240 dias. No entanto, a juíza do TJB decidiu condenar ambos os arguidos a 120 dias de multa por reunião e manifestação ilegal que, de acordo com a lei que regula este direito, é punido com a pena prevista para o crime de desobediência qualificada. Em causa, recorde-se, estava a manifestação de Maio de 2016 contra um donativo de 100 milhões de renminbis à Universidade de Jinan, pela Fundação Macau, devido ao papel de Chui Sai On em ambas as instituições.