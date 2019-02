Ponte do Delta continua a impulsionar número de turistas, mas não é ainda o principal posto fronteiriço

Mais de um milhão de turistas deverão passar por Macau para celebrar a chegada do Ano do Porco. A estimativa da Direcção dos Serviços de Turismo é que haja um aumento de quase 10% em comparação com os 960 mil visitantes que, no ano passado, visitaram o território por ocasião do Ano do Cão.

Catarina Vila Nova

Durante os feriados do Ano Novo Lunar, as Portas do Cerco devem permanecer como o posto fronteiriço mais movimentado do território, ainda que o factor novidade da Ponte do Delta continue a contribuir para o elevado aumento do número de turistas. No ano passado foram mais de 960 mil os visitantes que, por esta altura, entraram em Macau e, para receber o Ano do Porco, são esperados mais quase 10%. A estimativa é de Helena de Senna Fernandes, directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), que prevê ainda que o factor novidade comece a esmorecer passados seis meses desde a abertura ao trânsito da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau.

“Estamos a prever uma subida na ordem de 8 a 9% comparando com o ano passado. No ano passado já foi um número bastante elevado. Estamos a ver os números das entradas entre Novembro e Dezembro e, nesses dois meses, tivemos uma subida na ordem dos 15%”, disse ontem Helena de Senna Fernandes, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de bênção da Parada de Celebração do Ano do Porco. A confirmar-se esta previsão, e uma vez que na mesma altura do ano passado chegaram a Macau mais de 960 mil visitantes, tal quer dizer que, entre hoje e até domingo, mais de um milhão de turistas vão entrar na RAEM.

Este aumento de quase 10% face ao ano anterior é ainda impulsionado pelo factor novidade da Ponte do Delta. “Ainda estamos naquela fase em que as pessoas têm bastante interesse na novidade da ponte e, por causa disso, podemos prever uma subida maior do que nos anos anteriores”, antecipa Senna Fernandes, prevendo que este elemento comece a enfraquecer decorridos seis meses desde a abertura da infra-estrutura que, recorde-se, aconteceu em finais de Outubro. “Se vai haver ou não aumento dos veículos que podem utilizar a ponte vai determinar se há mais pessoas. Por causa disso eu julgo que a novidade vai ser normalmente seis meses”, disse a dirigente.

Ainda assim, e até lá, Helena de Senna Fernandes não antecipa que o Posto Fronteiriço da Ponte Hong Kong-Zhuhai-Macau ultrapasse as Portas do Cerco como o principal ponto de entrada no território. “A nossa previsão é que as Portas do Cerco ainda vão ser o maior porque a ponte ainda tem um limite em termos dos veículos que a podem utilizar. Por causa disso vai haver um controle ainda sobre o número de pessoas que podem entrar em Macau por causa dos veículos”, explicou a directora da DST, acrescentando que o número de pessoas que entram pela Ponte do Delta “vai ser ainda muito longe do das Portas do Cerco”.

Assim, Helena de Senna Fernandes refere que a vontade da DST é que haja um aumento do número de quotas para os veículos ligeiros autorizados a circular na Ponte de Delta, bem como uma ligação directa ao Aeroporto Internacional de Hong Kong. Em ambos os casos, frisou a dirigente, tais arranjos dependem das autoridades do trânsito das três regiões. “Esta parte depende das nossas autoridades de trânsito, mas não depende só de Macau. Este é um projecto tripartido, por isso, depende também das outras duas partes porque qualquer alteração vai ser discutida entre as três partes. Esta é a nossa vontade, mas, neste momento, não sei qual é o plano do trânsito”, disse a dirigente.