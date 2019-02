Polícia dispara sobre suspeito que tentou ferir agente com uma faca

Um agente da Polícia Judiciária (PJ) disparou ontem sobre um suspeito que tinha roubado uma carteira com 100 patacas. Segundo a PJ, o suspeito terá tentado ferir o agente com uma arma branca. O polícia terá disparado depois de, sem sucesso, ter avisado o homem para largar a faca.

De acordo com o relato da PJ feito ao PONTO FINAL, o incidente teve início pelas 00h30 de domingo. A vítima estava num restaurante na Avenida de Artur Tamagnini Barbosa com outros três amigos, um dos quais era o cozinheiro desse mesmo restaurante. Nessa altura, os três amigos entraram na cozinha, deixando a vítima sozinha. Perto da uma da manhã, o suspeito, de 31 anos, entrou no restaurante e levou a mala da vítima, que continha 100 patacas. No seguimento, a vítima e os amigos perseguiram o homem, que desferiu um golpe com uma faca no braço de um dos amigos da vítima, conseguindo depois fugir.

Pelas 5 horas da manhã, a PJ encontrou o suspeito junto ao bairro Iao Hon. O homem apontou a faca ao agente e chegou a tentar atingi-lo. O polícia, depois de ter feito avisos para que largasse a arma, acabou por disparar, alvejando a coxa do suspeito. O homem foi transportado para o hospital para receber tratamento médico, não estando em perigo de vida. A PJ diz não poder interrogar o suspeito, por agora, já que este está a receber tratamento hospitalar. O incidente está agora a ser investigado pelas autoridades, o que acontece sempre que um agente faz uso da sua arma de fogo.

Recorde-se que no início deste ano também um agente tinha disparado a sua arma de fogo para o ar junto ao Hotel Galaxy, no Cotai. Nesse caso, um homem reagiu violentamente à ordem do agente para que parasse de fumar naquele local, tentando agredir o agente, que acabou por se ver obrigado a disparar para o ar. O incidente levou o secretário para a Segurança, Wong Sio Chak, a avançar com a ideia de munir os agentes da linha da frente com gás-pimenta.

