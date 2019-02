O Ano Novo Lunar em Macau: família, limpezas, casinos e panchões

É hoje o último dia do Ano Lunar, mas as celebrações já arrancaram. Por entre as limpezas, as idas aos casinos, os panchões e o cinema, o denominador comum em Macau é a união da família e nem a quantidade de turistas na rua atrapalha. “Que o Porco traga bom agoiro”, diz Miguel de Senna Fernandes.

André Vinagre

Despede-se o Ano do Cão e chega o Ano do Porco. Macaenses e chineses já deram início às comemorações de ano novo. O PONTO FINAL falou com Miguel de Senna Fernandes, Rita Wong, Agnes Lam e Elisabela Larrea sobre as tradições desta altura do ano: o presidente da Associação dos Macaenses admite dar um salto ao casino, a presidente da Cinemateca Paixão vai ao cinema, para a deputada esta é altura de fazer limpezas e a investigadora recorda os panchões que rebentou no passado. O ponto comum entre todos é a união entre as famílias.

“Vou celebrar o Ano Novo Chinês como todos os anos, na companhia dos amigos e da família. O Ano Novo Chinês continua a ser uma das tradições mais importantes de Macau. Todos os naturais de Macau celebram-no com toda a naturalidade, tal como celebram o Natal”, começa por explicar Miguel de Senna Fernandes, acrescentando que os três dias do Ano Novo Chinês são altura de jantares entre a família e amigos: “Em minha casa, nos últimos 20 anos tem sido assim, convida-se os amigos e a família para jantar e depois é gozar estes dias de férias e talvez dar um salto ao casino”.

Para Miguel de Senna Fernandes, ir ao casino “faz parte do itinerário do Ano Novo Chinês”. “Não é que eu vá muito ao casino, mas a minha mulher, que é funcionária pública, não pode ir. Só nestes dias do Ano Novo Chinês é que é permitida a entrada ao funcionário público, portanto, aproveita-se sempre”, refere. “É sempre animado, encontra-se muita gente no casino”, acrescenta.

Rita Wong, presidente da Cinemateca Paixão, fala de família: “Normalmente tentamos passar mais tempo em casa, mesmo que não se faça nada, mas estamos junto da família, com comida boa. O significado é ter a família por perto”. No último dia do Ano Lunar, em casa de Rita Wong, come-se, como manda a tradição, vegetais e o bolo de arroz nian gao. A presidente da Cinemateca Paixão conta que é também tradição ir ver um filme, precisamente à cinemateca: “Este ano vamos ver o ‘Four Springs’, um documentário sobre uma família e sobre quatro primaveras que passaram juntos em casa. Como a China é tão grande, os filhos vão estudar ou trabalhar para longe. Pela tradição, toda a gente volta a casa por esta altura, mesmo que estejam muito longe de casa”.

A deputada Agnes Lam diz que o Ano Novo Chinês é a união da família e lembra que os dias antes do novo ano são dedicados às limpezas. “Temos muitos rituais, ontem [sábado] foi dia de fazer limpezas e muitas pessoas aproveitam para ensinar as crianças a fazê-lo”, refere, explicando: “É importante passar as tradições de geração em geração. É uma boa maneira de manter a tradição. Neste dia limpa-se a cozinha e no dia seguinte enche-se para que durante o ano haja sempre comida. Ontem foi dia de limpezas. Hoje e amanhã também se decora a casa com palavras de boa sorte”.

A investigadora Isabela Larrea concorda que esta altura é para ser passada em família: “É uma tradição passada pela minha avó. No último dia do Ano Lunar juntamos a família para celebrar o fim do ano. E no primeiro dia do Ano Novo Lunar nós comemos comida chinesa vegetariana. No segundo dia do Ano Novo Chinês nós fazemos uma celebração em que comemos comida melhor, muitos pratos que têm frango ou peixe, por exemplo”. “Acho que a maior diferença [entre as celebrações dos macaenses e dos chineses] é que se seguem os costumes chineses, mas não as tradições religiosas. Os chineses agradecem aos deuses, com incenso, mas a comunidade macaense não faz isto, porque na maioria são católicos. Eles seguem as tradições, mas não as crenças religiosas”, diz a investigadora com trabalhos sobre a identidade macaense e o patuá. “É uma altura em que os valores da família são reforçados. Passamos esta altura com os familiares, diferentes gerações juntas para celebrar. É uma altura para respeitar os idosos e os familiares”, conclui.

ENTRETANTO, O QUE MUDOU?

“Temos outra dinâmica do Ano Novo Chinês”, aponta Miguel de Senna Fernandes. “[Há 20 anos] o número de pessoas era menor, claro que havia sempre aquela coisa das multidões do Ano Novo Chinês, mas não era nada comparado com o que é hoje em dia”, diz. Se o número de turistas atrapalha? O presidente da Associação dos Macaenses diz que não: “Nem por isso. Sim, há muita gente que vem jogar e que se vem entreter, mas é ela por ela porque no Ano Novo Chinês também se preocupam em voltar para as suas casas. Grande parte dessas pessoas são oriundas da China. Tudo vai para a terra e portanto equilibra-se”. “A baixa da cidade está apinhada de gente, mas em outros lados vemos uma relativa acalmia, precisamente por causa deste fenómeno migratório típico do Ano Novo Chinês”, refere. Sobre o ano que se aproxima, Senna Fernandes espera “que o Porco traga bom agoiro”.

Há 20 anos, Rita Wong não ficava em casa, ia rebentar panchões na rua. “À medida que ficamos mais velhos, vamos ficando por casa. A diferença é essa”, refere. Ainda que reconheça que agora há “muitos mais turistas” em Macau, as celebrações são semelhantes: “É quase o mesmo para nós. Antigamente as lojas também estavam fechadas e nós fazíamos tudo em casa. Hoje em dia também ficamos por casa. As celebrações são mais ou menos as mesmas”.

Para a deputada e professora universitária, em Macau há vontade em manter as tradições: “As pessoas estão mais ocupadas e não conseguem seguir todos esses rituais. Na nossa geração ainda seguimos a maior parte dos rituais, mas não todos”. “Neste momento estamos num período de transição, tentando manter a tradição e, ao mesmo tempo, tentando viver sem ela”, refere Agnes Lam. “Em Macau as celebrações não são as mesmas de há 20 anos. A situação não é tão boa como antes. Nós tentamos manter a tradição, mas é difícil. Antes as pessoas de Macau iam passear e tirar fotografias ao Lisboa, por exemplo, mas agora já não o fazem”, conclui.

Já para Elisabela Larrea, a diferença mais visível tem a ver com as restrições dos locais para rebentar panchões. “Algumas das mudanças que verifico é que, quando era mais nova, rebentávamos os panchões em frente de casa, mas agora, por causa das restrições, a maioria das pessoas já não o faz. O Governo designa uma área em que se podem rebentar panchões. Esta é a principal diferença”, indica a investigadora.