Macaense David Cardoso assina pelo Bordéus

O jogador macaense David Kong Cardoso assinou um contrato de duas temporadas e meia com o Bordéus, clube que milita na primeira divisão da liga francesa. Aos 24 anos de idade, o atleta natural de Macau vai começar por representar a equipa de reservas do emblema francês, podendo ser chamado à equipa principal.

David Cardoso, filho do antigo jogador e técnico Rui Cardoso, actua como defesa e médio, e representou esta temporada a equipa B do Boavista onde foi habitualmente titular. Em Portugal representou também o Sporting de Braga B, Cova da Piedade, Loures, Mafra e Feirense, enquanto que na RAEM defendeu as cores do Benfica de Macau e da equipa dos Sub23.

P.A.S.