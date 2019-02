Ir e voltar para explorar a “relação cultural complexa” entre Macau e Zhuhai

Hu Yanzi e Pu Yun são os artistas, de Chongqing e Yunnan, que na exposição “Go Forward, Back Again” mostram o resultado da residência artística e programa de pesquisa de arte promovidos pelo Armazém do Boi. A exposição foi inaugurada no último fim-de-semana, mas prolonga-se até Março.

Cláudia Aranda

Dividida por duas mostras individuais, a exposição “Go Forward, Back Again – Hu Yanzi & Pu Yun Exhibition” mostra o resultado do projecto de residência artística e pesquisa de arte, promovido pela associação cultural Armazém do Boi, destinado a artistas do exterior, convidados a visitar, pesquisar e apresentar trabalhos em Macau.

A residência artística teve início em Dezembro de 2018 adiantou ao PONTO FINAL, He Junyan, artista e curador estabelecido em Zhuhai. O curador, nascido em 1983, formou-se na L’Ecole Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, em 2013. “Nestes 45 dias, os dois artistas deslocaram-se entre Macau e Zhuhai”, explicou He Junyan que, em conjunto com Ma Jiang, deram início ao programa “Make Sea Project”, Zhuhai, 2016, e “Hundred Islands Project”, Zhuhai, 2018, na ilha Guishan, “que explora a relação entre a vida urbana e a natureza, especialmente a influência marinha na história humana”, adiantou.

No entender de He Junyan, “como Zhuhai é a cidade mais próxima de Macau, e foi a primeiro zona económica especial na China, existe uma ligação cultural complexa com Macau. No entanto, esta relação não está explorada suficientemente bem”, disse. Daí que o curador quis colocar “os artistas a irem para trás e para a frente, entre estas duas condições ambientais e sociais, para tentar combiná-las, ao mesmo tempo que reflectiam sobre a tradição marinha portuguesa em Macau, que espelha as circunstâncias geopolíticas, e repensavam e reflectiam sobre a tradição de Macau”, adiantou o curador.

Centrando-se em torno da sociedade de Macau influenciada pela cultura colonial e pós-colonial, e tendo por base a perspectiva da sua própria identidade cultural e experiência, Hu Yanzi e Pu Yun, vivenciaram a vida social local e desenvolveram trabalhos residenciais a partir da abordagem cultural e analogia identitária.

A artista Hu Yanzi explora o tema “onde fica a nossa casa” – “Where is Our Home”. Tendo vivido e trabalhado durante muitos anos no interior de Chongqing, e com uma experiência rica na prática artística em áreas rurais e em comunidade, responde às características culturais da sociedade de Macau “com uma consciência de auto-identificação”. “O que me preocupa neste relacionamento é de onde as pessoas vieram e para onde irão”, explica a artista na nota explicativa da exposição. Para o efeito, Hu Yanzi entrevistou residentes do território e gravou com uma câmara de vídeo as vozes e conversas, agora apresentadas em formato de instalação. “Durante o processo, tentei trazer de volta as suas memórias sobre o mar, guiando o diálogo de uma forma que os levaria a reexaminar o que viveram, a sua identidade e o sistema cultural em que se inserem”, explica. “Espero mostrar abstractamente as migrações humanas e a convergência de civilizações que o mar presenciou. Vivendo numa época de globalização de competição pelo capital, tecnologia e poder político, precisamos de enfrentar juntos as crises económicas, ambientais e políticas”, prossegue.

Por sua vez, Pu Yun trabalha entre as áreas remotas, longe do “centro”, e as áreas urbanas altamente desenvolvidas, “entre a peculiaridade cultural e a cultura dominante”. “A sua identidade e experiências como membro de uma minoria [étnica]proporcionam-lhe uma perspectiva especial sobre as questões de desenvolvimento, poder, capital e cultura, levando-o a manter sempre uma atitude vigilante e reflexiva”, refere o curador. Neste projecto em residência, “Pu Yun seguiu os macaenses de Macau que mantêm um forte diálogo com a sua própria identidade. Fazem parte da história de Macau, sofrendo com a complexidade e crueldade das colisões culturais entre Oriente e Ocidente”.

A exposiçãopode ser vista no espaço “Post-Ox Warehouse Experimental Site”, na Rua do Volong, número 15. “Where is Our Home”, de Hu Yanzi, decorre até 4 de Março, enquanto “Returning Trip”, de Pu Yun, prolonga-se até 31 de Março.