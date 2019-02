Hotéis em edifícios classificados devem cumprir certos critérios, garante Senna Fernandes

Na sequência da apresentação da proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros, que prevê a instalação de hotéis em edifícios classificados, Helena de Senna Fernandes garantiu que este procedimento terá que seguir determinadas regras. Segundo explicou a directora da Direcção dos Serviços de Turismo (DST), o objectivo deste diploma é regular uma situação que, recorda, já existe e que, no futuro, terá que seguir as regras previstas na Lei de Salvaguarda do Património Cultural, estando ainda dependente do aval do Instituto Cultural (IC).

Começando por relembrar que tanto a Pousada de S. Tiago como o antigo Hotel Bela Vista estão instalados em edifícios classificados, Helena de Senna Fernandes explica que o objectivo desta proposta de lei “é para enquadrar melhorar” uma situação já existente. “Achamos que a nossa lei não cobre todas as possibilidades e, com a nova lei, não queremos deixar qualquer coisa em aberto. Queremos ser muito claros quanto a isso: se é possível ou não é possível”, afirmou ontem a directora da DST, em declarações aos jornalistas, à margem da cerimónia de bênção da Parada de Celebração do Ano do Porco.

Contudo, ressalva a dirigente, “não quer dizer que em todos os edifícios [classificados] vai ser possível instalar hotéis ou pousadas lá dentro”. “Estamos a abrir esta possibilidade porque já há estes exemplos em Macau. Por causa disso nós queremos, a partir desta nova lei, dar esta abertura, mas não quer dizer que todos os edifícios [classificados] vão, de um dia para o outro, ser transformados em hotéis ou pousadas”, garantiu a directora da DST, acrescentando que “isto vai ser condicionado à opinião do Instituto Cultural”. “Continuamos a ter a Lei do Património que também determina muitas coisas em termos de protecção do património. Por causa disso, antes de proceder ao licenciamento, claro que o primeiro passo é a opinião do Instituto Cultural e, por causa disso, não vamos licenciar sem ter a certeza que o edifício classificado tem condições mínimas para isso”, declarou.

Para além desta novidade, a proposta de lei apresentada na sexta-feira pelo Conselho Executivo vem também introduzir uma nova categoria de alojamento de baixo custo, permitindo a estas unidades hoteleiras a instalação de quartos comuns onde o alojamento é prestado à cama e não ao quarto. Na proposta de lei da actividade dos estabelecimentos hoteleiros são ainda aumentadas as multas para 150 mil a 200 mil patacas para o exercício ilegal da actividade para o estabelecimento hoteleiro. C.V.N.