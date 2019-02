TSI dá razão a Scott Chiang: “Desta vez, ganhámos”

“Por uma vez, algo normal está a acontecer nesta cidade”. Assim reagiu Scott Chiang à decisão do Tribunal de Segunda Instância de dar provimento ao seu recurso contra a condenação pelo crime de reunião e manifestação ilegal. Por esclarecer está se o activista foi absolvido ou se o julgamento terá que ser repetido, mas, em ambos os cenários, a condenação de Sulu Sou será sempre definitiva.

Catarina Vila Nova

O Tribunal de Segunda Instância (TSI) deu provimento ao recurso interposto por Scott Chiang contra a condenação pelo crime de reunião e manifestação ilegal. A decisão foi ontem publicada na página electrónica dos tribunais, mas, até ontem à noite, nem o activista nem o seu advogado tinham ainda conhecimento do conteúdo do acórdão. Segundo explicou Pedro Leal, advogado de defesa, ou Scott Chiang foi absolvido ou o julgamento foi anulado e haverá lugar à sua repetição. Em ambos os casos, a decisão não irá produzir efeitos para Sulu Sou, para quem o caso transitou em julgado para que pudesse retomar o seu lugar na Assembleia Legislativa.

“Provido o recurso”. Foi apenas esta a informação ontem divulgada na página electrónica dos tribunais da RAEM em relação à decisão favorável do TSI sobre o recurso do ex-presidente da Associação Novo Macau. Em declarações ao PONTO FINAL, Scott Chiang disse não ter ficado surpreendido com o veredicto. “Honestamente, se nunca anteciparmos qualquer chance de vencer, pelo menos uma vez, então qual é o propósito de recorrer? Tens de acreditar em ti próprio, pelo menos uma vez, para continuar a lutar. Desta vez, ganhámos. Por uma vez, algo normal está a acontecer nesta cidade”, declarou o activista.

Em declarações ao PONTO FINAL, Pedro Leal confirmou que esta decisão não é passível de recurso para o Tribunal de Última Instância. No recurso interposto, a defesa de Scott Chiang pedia, em primeiro lugar, a absolvição do arguido, e, em segundo lugar, a repetição do julgamento. “Eram os dois pedidos que eram formulados, um subsidiariamente em relação ao outro. Evidentemente que o que me interessa neste momento seria a absolvição para não estar a repetir o julgamento, mas, de qualquer modo, eu diria que foi uma dessas situações que ocorreu, de certeza absoluta”, explicou o causídico, acrescentando que deverá receber hoje a notificação do tribunal.

Em ambos os casos, adiantou Pedro Leal, a decisão não irá produzir efeitos para Sulu Sou que, recorde-se, aceitou a condenação para retomar o mandato de deputado. “Num caso ou noutro não vai haver repetição do julgamento do Sulu Sou, porque o Sulu Sou já foi condenado, não pode ser absolvido. Se for repetido o julgamento, acho que também não pode ser julgado novamente, uma vez que ele prescindiu do recurso”, afirmou o causídico. A este jornal, Jorge Menezes, advogado de Sulu Sou, confirmou que a decisão do TSI não irá ter qualquer efeito para o deputado, “uma vez que a sentença transitou em julgado relativamente ao Sulu Sou”.

Sulu Sou e Scott Chiang foram condenados em Maio do ano passado a 120 dias de multa pelo crime de reunião e manifestação ilegal, apesar de estarem acusados de desobediência qualificada. Em causa estava uma manifestação organizada em Maio de 2016 contra um donativo de 100 milhões de renminbis à Universidade de Jinan, pela Fundação Macau, devido ao papel de Chui Sai On em ambas as instituições. Ambos interpuseram recurso da decisão do Tribunal Judicial de Base (TJB), mas acabaram por pedir a separação dos processos para que Sulu Sou retomasse o seu lugar no hemiciclo e Scott Chiang pudesse prosseguir com o recurso.