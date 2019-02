Milhões de sons diferentes para ouvir no Festival de Artes de Hong Kong

A cantora Sílvia Pérez Cruz, o pianista Marco Mezquida, de Espanha, e o contrabaixista português Jorge da Rocha são alguns dos destaques a ter em conta na 47ª edição do Festival de Artes de Hong Kong, que arranca a 22 de Fevereiro e decorre até 23 de Março. Jorge da Rocha distingue-se ao criar “milhões de sons diferentes” recorrendo ao contrabaixo e à voz versátil, devendo apresentar uma selecção de canções desde Björk e Radiohead ao compositor português Zeca Afonso.

Sílvia Pérez Cruz, que já cantou acompanhada pelo pianista português Júlio Resende, um dos principais nomes do jazz português contemporâneo, e interpretou diversos temas da universal fadista portuguesa Amália Rodrigues, actua a 22 de Março, pelas 20 horas, em Hong Kong. “Estranha forma de vida” é um dos temas de Amália, interpretados por Sílvia Pérez Cruz. A cantora e compositora catalã é um dos destaques da 47ª edição do Festival de Artes de Hong Kong, que arranca dia 22 de Fevereiro e decorre até 23 de Março.

A cantora vem apresentar no Concert Hall, do Hong Kong Cultural Centre, o seu trabalho discográfico “Vestida de nit”, de 2017, trabalho em que Sílvia combina clássicos do seu repertório e canções inéditas, que têm por base o jazz, flamenco, bolero, fado, música catalã e galega, canções folclóricas sul-americanas que se juntam à voz e a um quinteto de cordas.

Nascida numa família de artistas, a mãe Glória Cruz, historiadora de arte e professora de expressão artística, que cantava na taberna “La Bella Lola” acompanhada pelo pai Càstor Pérez. Glòria e Càstor formaram uma dupla e compuseram “Vestida de nit” e “Temps perdut”. Sílvia foi muito inspirada pelo pai, que era guitarrista especializado em canções habanera. Estudou piano, saxofone e jazz vocal no Taller de Músics e na Escola Superior de Música da Catalunha, em Barcelona, onde interpretou funk, bossa nova e integrou grupos de jazz. Em 2011 alcançou amplo reconhecimento e ganha vários prémios, incluindo dois álbuns de ouro com “11 de Novembro” (2011) e “Granada” (2014), obteve, também, o prémio para Melhor Canção Original nos Goya Film Awards em 2013 e 2017.

Actuam no festival, também, o contrabaixista português Jorge da Rocha e o pianista e compositor Marco Mezquida, natural de Menorca, que também já tocou com Sílvia Pérez Cruz. Mezquida e da Rocha construíram a sua reputação enquanto talentos de improvisação. Têm vindo a interligar os mundos do jazz, do clássico, do contemporâneo, do electrónico e do pop, reinventando padrões populares enquanto exploram territórios musicais desconhecidos em composições originais, descreve a comunicação do festival. Integrado no “Nouveau Jazz Weekend”, o pianista Marco Mezquida actua a 22 de Fevereiro, às 20 horas, e a 23 de Fevereiro às 19h30, no Drama Theatre, numa estreia asiática do trio que conta com Aleix Tobias na percussão e Martín Meléndez no violoncelo. O pianista tocará a solo dia 23 de Fevereiro, às 16 horas, no mesmo espaço. Com o trio, Mezquida interpreta Ravel’s Dreams, uma obra inspirada na vida e obra do compositor francês Maurice Ravel, que foi fortemente influenciado pelo jazz.

Já Jorge da Rocha actua a solo dia 23 de Fevereiro, às 21h30, no Drama Theatre. Jorge da Rocha distingue-se ao criar “milhões de sons diferentes” recorrendo ao contrabaixo e à voz versátil. Num inovador formato a solo que combina elementos acústicos e electrónicos, o contrabaixista Jorge da Rocha, apresenta uma selecção das suas “canções favoritas” de artistas que vão desde Björk e Radiohead ao compositor português Zeca Afonso. O português vai acrescentar composições originais que incorporam uma síntese de influências ecléticas do jazz e da música electrónica e do rock alternativo. Descrito como “improvisador imaginativo e instrumentalista eloquentemente expressivo”, Rocha fornece os seus próprios acompanhamentos de voz e percussão enquanto opera uma estação de loop.