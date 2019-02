DST quer usar este Ano Novo Lunar como referência para controlar fluxo de visitantes no futuro

Como tinha sido adiantado por Helena de Senna Fernandes, a Direcção dos Serviços de Turismo vai testar um sistema de megadados para a previsão do controlo de visitantes em Macau durante a altura do Ano Novo Lunar. Os dados recolhidos durante estes dias vão servir como referência para o futuro.

André Vinagre

Por altura do Ano Novo Lunar, a Direcção dos Serviços de Turismo (DST) vai testar um mecanismo de megadados para controlar o fluxo de visitantes em Macau. Os resultados deste teste serão utilizados pela DST como referência no futuro. Numa nota ontem divulgada, esta direcção detalha todos os preparativos que estão a ser feitos para este Ano Novo Lunar, que passam pelo envio de mensagens de telemóvel aos turistas, reforço da fiscalização e a publicação de um guia da cidade.

A DST vai, entre os dias 4 e 10 de Fevereiro, avançar com um teste interno de análise de megadados no que toca à monitorização dos pontos turísticos de Macau e das zonas mais susceptíveis de ficarem lotadas durante este período. Este sistema já tinha sido anunciado pela directora dos DST, Helena de Senna Fernandes, na conferência anual dos serviços de turismo. No comunicado divulgado ontem, a DST diz que os resultados obtidos vão dar uma “referência precisa” para o futuro lançamento oficial do sistema. A direcção não revelou quando é que este sistema vai ser implementado.

Também para o controlo do fluxo dos visitantes, e à semelhança daquilo que já tinha acontecido durante os dias da última Semana Dourada, a DST, em cooperação com o CPSP, vai recorrer ao envio de mensagens aos visitantes para desviar o seu percurso. A DST receberá estimativas da polícia de que as principais atracções turísticas, como as zonas das Ruínas de S. Paulo e do Largo do Senado, estão prestes a acolher grande número de turistas, enviando depois mensagens de telemóvel aos visitantes que estão nas proximidades da Praça Ferreira do Amaral, do Lago Nam Van, da Rua do Campo e da Ponte 16, a alertar e sugerir que evitem temporariamente visitas a essas zonas.

A DST lançou também um “Guia de Estabelecimentos de Restauração e Bebidas de Macau para o Ano Novo Lunar”. Este guia tem o nome e o contacto dos estabelecimentos que estão a funcionar durante o Festival da Primavera. Na preparação para o Ano Novo Lunar, também vai ser reforçado o trabalho de fiscalização, vão ser instalados pontos de informação turísticos e vão ser enviadas cartas aos operadores turísticos a alertar sobre os aspectos a ter em atenção. Segundo a DST, este conjunto de medidas “visa assegurar a qualidade dos serviços de turismo prestados e melhorar o ambiente turístico, procurando dar resposta às necessidades dos residentes e visitantes, e proporcionar um bom Ano Novo Lunar em Macau aos visitantes”.

Segundo Helena de Senna Fernandes, Macau pode vir a receber mais 10% de visitantes no Ano Novo Lunar em comparação com o ano passado. Recorde-se que, no ano passado, passaram por Macau mais de 960 mil turistas neste período. No total, em 2018, Macau recebeu 35,8 milhões de visitantes.