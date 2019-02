Comissão de Regimento e Mandatos diz que Sulu Sou tinha direito de propor alterações à lei de manifestação

Sulu Sou tinha o direito de apresentar uma alteração à lei de reunião e manifestação directamente ao presidente da Assembleia Legislativa (AL). A decisão favorável da Comissão de Regimento e Mandatos foi ontem revelada pelo deputado que, ainda assim, viu a mesma comissão não lhe dar razão num outro caso relacionado com um protesto contra uma atitude de Ho Iat Seng.

A Comissão de Regimento e Mandatos da Assembleia Legislativa (AL) pronunciou-se ontem a favor de um protesto de Sulu Sou, contra uma decisão de Ho Iat Seng, relacionado com uma alteração à lei de reunião e manifestação. Na reunião de ontem, que não foi divulgada à comunicação social, a comissão deliberou que o deputado pró-democracia tinha o direito de apresentar uma alteração à proposta de lei por escrito ao presidente da AL, não sendo obrigado a apresentar o pedido ao Chefe do Executivo, como defendia Ho Iat Seng. Por outro lado, a mesma comissão decidiu não dar razão a Sulu Sou num outro protesto também contra o presidente da AL, por o deputado não ter contestado a atitude de Ho Iat Seng durante a sessão plenária, mas sim posteriormente por carta.

No primeiro caso, a Comissão de Regimento e Mandatos tinha de decidir se o presidente da AL deveria ter aceite a alteração à lei de reunião e manifestação que Sulu Sou lhe tinha endereçado por escrito. O deputado pedia que os pedidos de reunião e manifestação fossem entregues ao Chefe do Executivo e não à Polícia de Segurança Pública, como estava previsto e acabou por ser aprovado. Durante a sessão plenária onde se discutiu na especialidade este diploma, em Julho do ano passado, Ho Iat Seng decidiu não aceitar a proposta do pró-democrata, por defender que esta devia ter sido endereçada ao Chefe do Executivo. Sulu Sou não concordou e reclamou desta decisão junto do líder do hemiciclo que, por sua vez, remeteu a questão para a Comissão de Regimento e Mandatos.

“A conclusão da comissão é que eu tinha o direito de recorrer da decisão do presidente. A questão está resolvida”, disse o também vice-presidente da Associação Novo Macau, em declarações aos jornalistas, após a reunião que não foi comunicada aos jornalistas. Ainda que esta decisão não tenha qualquer efeito prático na lei em causa, uma vez que esta foi aprovada na especialidade em Julho último, o deputado entende que esta poderá servir de exemplo para situações semelhantes que voltem a ocorrer. “Nós tentamos exercer o nosso poder”, declarou.

PROTESTOS POR ESCRITO DEVEM SER ANTECEDIDOS DE PROTESTOS ORAIS

O segundo caso dizia respeito a declarações de Ho Iat Seng proferidas na mesma sessão plenária de Julho. Após Sulu Sou ter visto o seu pedido de alteração negado, pediu que a proposta de lei fosse remetida de novo à comissão permanente para uma nova análise, o que acabou por ser chumbado pelo hemiciclo. Na sequência deste pedido, o presidente da AL acusou o pró-democrata de “desrespeitar o trabalho da comissão. “Isto é uma lição para respeitar os trabalhos dos membros deste hemiciclo. Aquando da suspensão do seu mandato também lhe demos o seu vencimento mensal”, disse, na altura, Ho Iat Seng. Sulu Sou acabaria por protestar formalmente contra estas palavras, mas apenas por escrito, tendo permanecido calado durante a sessão plenária em causa.

“Os assessores jurídicos disseram que, como eu não protestei oralmente naquele momento, já não podia protestar por escrito, mas esta não é uma explicação adequada”, revelou o deputado, explicando que, por esta razão, o seu protesto não foi incluído no Diário da Assembleia Legislativa. O deputado pró-democracia não concorda e evoca o Regimento da Assembleia Legislativa que diz, no seu artigo 99º-g, que os requerimentos e as reclamações, protestos e recursos escritos dos deputados devem ser incluídos no Diário da Assembleia Legislativa. “Não existe nenhuma condição para os protestos por escrito que explique quando, como e porque é que um deputado pode protestar por escrito. Não existe nenhuma condição que impeça um deputado de apresentar um protesto por escrito, mesmo que não tenha apresentado um protesto oral imediato naquele momento”, defende.

REUNIÕES SECRETAS

Os dois pareceres da Comissão de Regimento e Mandatos serão agora enviados à Mesa da AL, presidida por Ho Iat Seng, que terá a palavra final sobre estes dois casos, uma vez que as opiniões desta comissão não são vinculativas. Na reunião de ontem estiveram também presentes Sulu Sou e José Pereira Coutinho que não puderam ver os relatórios elaborados sobre estes dois casos. Foi também ontem que Sulu Sou ficou a saber que a reunião de ontem foi já a segunda para discutir estes casos. Contrariamente ao encontro de ontem, que foi dado a conhecer a todos os deputados, o primeiro realizou-se apenas com o conhecimento dos membros da comissão.

Esta primeira reunião secreta motivou um novo protesto de Sulu Sou que, socorrendo-se uma vez mais do Regimento da Assembleia Legislativa, defendeu que “eles têm que dar a conhecer a todos os deputados de todas as reuniões de comissão”. O artigo 42º deste diploma determina que “a convocação das reuniões das comissões é dirigida aos respectivos membros, dando-se conhecimento aos restantes deputados”. Desta vez, o protesto foi endereçado a Kou Hoi In, presidente da Comissão de Regimento e Mandatos, mas o pró-democrata disse que iria enviar também uma carta a Ho Iat Seng.

Sobre um terceiro caso que a Comissão de Regimento e Mandatos estaria a analisar sobre Sulu Sou, desta vez relacionado com a utilização da expressão “Assembleia do lixo” pelo deputado em plena sessão plenária, o pró-democrata disse não saber em que ponto está. “Antes de hoje [ontem], eu podia dizer com certeza que eles não discutiram sobre isto, mas hoje soube que tiveram uma reunião secreta para discutir outro assunto, por isso não posso confirmar se eles discutiram sobre o ‘lap sap wui’ [Assembleia do lixo]”. Este último caso teve origem num protesto de Vong Hin Fai, que é o secretário da Comissão de Regimento e Mandatos, contra a utilização desta expressão, que Ho Iat Seng simplesmente remeteu para esta comissão.

Coutinho pede esclarecimentos sobre reuniões secretas da Comissão de Regimento e Mandatos

Na sequência da reunião de ontem da Comissão de Regimento e Mandatos (ver texto principal), José Pereira Coutinho enviou um pedido de esclarecimento ao presidente da Assembleia Legislativa (AL). Na missiva, o deputado critica a decisão de Kou Hoi In, presidente desta comissão, de não dar conhecimento aos restantes legisladores de uma reunião anterior, evocando o Regimento da AL. Esta decisão, defende Coutinho, “para além de não respeitar o princípio da transparência e de igualdade de direitos entre os deputados” viola também o Regimento “que reza que a convocação das reuniões das comissões é dirigida aos respectivos membros, dando-se conhecimento aos restantes deputados”. C.V.N.