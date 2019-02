Caso de obras ilegais no templo de Kun Iam Tong entregue ao Ministério Público

A Polícia Judiciária (PJ) confirmou ao PONTO FINAL que as investigações, no caso das obras ilegais feitas no templo de Kun Iam Tong, já estão concluídas e que o caso foi remetido ao Ministério Público (MP). O MP não facultou detalhes sobre o caso.

Num comunicado divulgado na tarde de ontem, o Instituto Cultural (IC) diz ter realizado uma nova inspecção ao local e verificado que as obras ilegais continuavam a ser realizadas. O IC refere que durante a mais recente inspecção, realizada na passada quarta-feira, descobriu que as obras no templo ainda continuavam e que tinha sido feita a alteração não autorizada da cor das paredes externas do templo, assim como os tectos tinham sido destruídos para instalar equipamentos. Nesta nota, o IC dizia que “o responsável do Templo continua a ofender e ignorar a lei, e o IC irá cooperar activamente com as autoridades judiciárias, tomar diligências para efectivar as responsabilidades e punir severamente”.

A este jornal, o instituto esclareceu que “exigiu a recuperação dos itens não correspondidos aos requisitos, no que respeita às decorações que não envolvem as obras, como as pinturas, estátuas e lanternas recém-colocadas” e, assim, “solicitou ao responsável do templo removê-los imediatamente”. “Relativamente às obras, o IC exigiu também ao responsável apresentar previamente o pedido do projecto da obra à Direcção dos Serviços de Solos, Obras Públicas e Transportes (DSSOPT) e obter o parecer vinculativo do IC, só podendo as obras ser realizadas depois de ter licença”, disse o IC. Este caso pode ser punido com pena de prisão até cinco anos, refere o instituto.

O templo de Kun Iam Tong estará aberto durante a noite do dia 4 de Fevereiro, véspera do Ano Novo Lunar, até às 18 horas do dia 5 de Fevereiro, primeiro dia do Ano Novo Lunar, e estará aberto como de costume a partir do dia 6 de Fevereiro e nos dias seguintes. O horário de funcionamento é das 7 às 17 horas. A.V.