TEDx quer dar a conhecer ao mundo as melhores ideias de Macau

Apesar do secretismo em relação aos temas e aos oradores, a organização do TEDx Senado Square diz que o evento vai ser uma “boa plataforma para muitas pessoas, conhecidas ou nem por isso, que tenham boas ideias e que as queiram partilhar”. O TEDx passa pelo Teatro D. Pedro V a 3 de Março sob o tema “ondulação”.

André Vinagre

andrevinagre.pontofinal@gmail.com



A série de conferências TEDx quer dar palco às melhores ideias de Macau no dia 3 de Março, no Teatro D. Pedro V. Ao PONTO FINAL, Venus Loi, a curadora do evento, não revelou quem vão ser os oradores que vão participar nas conferências, disse apenas que será “uma mão cheia de pessoas” a falar. “Ondulação” será o tema e é através de metáforas náuticas que o evento TEDx se apresenta nas redes sociais: “Em 2019 esperamos que os oradores e o público se transformem num ‘barco’ que ondule nas águas do lago em Macau”.

Este não será o primeiro evento do género no território. No passado, já a Universidade de Macau tinha organizado a conferência TEDx. Esta será, sim, a primeira vez que se vai realizar no Teatro D. Pedro V. “A diferença é que o nosso evento é aberto ao público, o evento na universidade era para estudantes e funcionários. Temos diferentes públicos-alvo”, afirmou a responsável.

O TEDx Senado Square “vai ser uma boa plataforma para muitas pessoas, conhecidas ou nem por isso, que tenham boas ideias e que as queiram partilhar”, anteviu Venus Loi, a curadora do evento. “Não só para Macau, mas para todo o mundo”, ressalvou a responsável pelo evento, acrescentando: “Nós vamos disponibilizar os vídeos no YouTube, portanto vai estar disponível para uma grande plateia”.

De resto, a curadora não quis revelar mais detalhes. Ainda não são conhecidos os nomes dos oradores, nem os temas em concreto das palestras, nem o número de conferências. Venus Loi adiantou apenas que será “uma mão cheia de pessoas a falar”. “Não posso revelar quantas são, ainda”. As informações deverão ser disponibilizadas a 8 de Fevereiro. Nas redes sociais, a descrição do evento é feita através de metáforas náuticas: “Em 2019 esperamos que os oradores e o público se transformem num ‘barco’ que ondule nas águas do lago em Macau e, eventualmente, a onda viajará por todo o mundo, provocando uma ondulação”.

“O TEDx é uma comunidade internacional que organiza eventos ao estilo TED [sigla a partir das palavras ‘tecnologia, entretenimento e design’] em todo o mundo, celebrando as ideias locais e elevando-as a um palco global”, lê-se na página online dedicada ao evento. Venus Loi, que já participou na organização da conferência TEDx na Universidade de Durham, bem como em Bath e Exeter, no Reino Unido, diz que a equipa que está a trabalhar na edição de Macau é constituída por “jovens apaixonados que querem partilhar as suas ideias”. “Somos um grupo de amigos que temos acompanhado o TEDx”, disse Venus Loi, que trabalha na área de organização de eventos.

Antes de serem conhecidos os oradores, os bilhetes custam 199 patacas. Depois do dia 8 de Fevereiro, os bilhetes passam a custar 299. O número de lugares disponíveis no Teatro D. Pedro V anda à volta de 200, indicou a curadora.